La portaveu del Govern, Patrícia Plaja @ep

La C-32 serà gratuïta des de Cubelles fins al Vendrell (Tarragona) i augmentarà fins al 50% el descompte per a la mobilitat obligada de Castelldefels a Sitges (Barcelona), mentre que la C-16 tindrà un descompte de fins al 80% al peatge de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).

Les mesures entraran en vigor aquest dijous, ha informat el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.

La C-32 serà gratuïta als accessos de Cubelles i Calafell (Tarragona) tota la setmana per a tot vehicle, a fi que aquest tram sigui "una ronda gratuïta per desplaçar vehicles que actualment circulen per la C-31".

La barrera de Vallcarca (entre Castelldefels i Sitges) augmenta el descompte del 40% al 50% (era del 40%), de manera que costarà 3,9 euros, i el tram Sitges-El Vendrell manté la bonificació actual del 70% per a la mobilitat obligada.

El Govern també ha aprovat augmentar del 70% actual al 80% el descompte total del preu del peatge base a la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet de la C-16, i puja un 41% el descompte de la lateral: en tots dos casos serà per a turismes, furgons i furgonetes de dilluns a divendres en hora punta, amb pagament Via-T o aplicació Satellise.