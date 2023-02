(ID) La presidenta de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTBI+), Uge Sangil; la presidenta de la Federació de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé i la ministra d'Igualtat, Irene Montero, celebren l'aprovació de la Llei Trans a les escalinates del Congrés dels Diputats, a 16 de febrer de 2023, a Madrid (Espanya) @ ep

Els espanyols de més de 16 anys podran canviar des d'aquest dijous 2 de març el seu nom i el seu sexe al Registre Civil sense cap requisit, més que el desig exprés del sol·licitant, amb l'entrada en vigor de la Llei Trans .

El text de la norma, aprovada pel Congrés fa dues setmanes, es publicarà aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), segons han avançat a Europa Press fonts governamentals, i, segons es recull a la llei, aquesta entrarà en vigor al dia següent de la dita publicació.

Així, des d'aquest dijous n'hi haurà prou que, qui ho vulgui, sol·liciti un canvi registral per escrit, sense necessitat de presentar proves ni testimonis. Aquesta decisió l'ha de ratificar el sol·licitant tres mesos després, mentre que l'Administració tindrà un mes més de termini. És a dir, el procés durarà uns quatre mesos com a màxim.

Aquesta llei modifica el text aprovat el 2007 durant el Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero , que exigia per al canvi registral almenys dos anys d'hormonació i un diagnòstic mèdic que acredités una disfòria de gènere.

EL CAS DELS MENORS



L'entrada en vigor d'aquesta norma també permet canviar el nom i el sexe als menors d'entre 14 a 16 anys, encara que, si escau, han de tenir el consentiment dels pares o tutors per sol·licitar-los. En cas que un menor no compti amb el consentiment d'aquests, es nomenarà un defensor judicial per resoldre el conflicte.

A més, els nens de 12 a 14 anys poden modificar el gènere sempre que el menor tingui l'autorització d'un jutge, que n'examinarà la maduresa ; mentre que els menors de 12 anys no poden canviar la menció registral del sexe però sí el nom per ajustar-lo al gènere amb què s'identifica.

Per contra, la llei permet que en sis mesos una persona trans pot sol·licitar tornar al seu sexe original de la mateixa manera que ho va demanar. En el cas que volgués modificar-ho per tercera vegada, aleshores hauria de passar per un jutge, que dirimiria si hi ha aspectes d'un frau de llei.

Des de Justícia han assegurat que el Registre Civil està preparat per dur a terme aquest canvi de legislació, ja que aquestes mesures ja s'apliquen de manera similar a 15 autonomies que tenen la seva pròpia Llei trans.

Tot i així, explica que s'ha produït una reunió amb el departament que dirigeix Irene Montero, ja que la norma explicita que els funcionaris hauran d'informar els sol·licitants del canvi registral sobre aquest procés, així com el de reversió, entre altres qüestions. Justícia ha explicat a Europa Press que estan esperant que se'ls faciliti la nova informació que han de donar als sol·licitants.

GARANTEIX DRETS LGTBI



Però aquestes no són les úniques mesures que entraran en vigor, la llei també inclou mesures per garantir els drets de les persones LGTBI, com ara la filiació dels fills de parelles lesbianes sense que aquestes hagin d'estar casades.

A més, les dones solteres, lesbianes i bisexuals tindran accés a la reproducció assistida i es posaran en marxa mesures de formació en diversitat per a assistents de gent gran o mesures en relació amb l'educació i contra la discriminació del col·lectiu (laboral, social, lleure) .

També es reconeix el sexili, que és l'abandonament d'un poble o ciutat per part d'una persona del col·lectiu a causa de la discriminació o LGTBIfòbia que pateix al seu entorn en aquest lloc, o es prohibeixen les conegudes com a teràpies de conversió.

"VIGILANTS" PER A LA SEVA APLICACIÓ



Des de la FELGTBI+ han assegurat que estaran "vigilants" perquè totes les mesures que suposa aquesta norma s'apliquin correctament , ateses les crítiques que ha rebut el text, tant des del món polític, com des de la societat civil.

Entre aquestes hi ha les de part del moviment feminista. Aquest sector ha assegurat que mantindran la seva lluita contra aquesta llei fins que sigui derogada. Aquestes feministes consideren que aquesta norma provoca l'"esborrat" de les dones a les estadístiques oa l'esport. A més, denuncien que desvirtua la llei de violència de gènere, plantejant la possibilitat que agressors masclistes puguin eludir la seva condemna o complir-la en una presó de dones si sol·liciten un canvi de sexe. O el fet que les dones trans es poden beneficiar d'ajudes que reben les dones.

En aquest sentit, el text recull un article pel qual es garanteix que un agressor serà jutjat i complirà la seva condemna segons el gènere en què estigués registrat en el moment del succés . Mentre que en un altre article es determina que un home que hagi reclamat el canvi registral de sexe no es podrà beneficiar de les ajudes a dones.

UNA LLEI "MORDASSA"



Aquest sector del feminisme també denuncia les sancions que s'imposen amb aquesta norma, que consideren una llei “mordassa”. En concret, des d'aquest dijous, s'imposaran multes administratives en casos "molt greus" de fins a 10.001-150.000 euros, que són aquells relacionats amb l'assetjament o negar una feina o un lloguer a algú per ser LGTBI.

Tot i que les més polèmiques han estat les lleus i greus relacionades amb "utilitzar o emetre expressions vexatòries". Segons les activistes, les seves pròpies crítiques a la llei poden ser considerades dins aquest grup.

Aquest moviment ha fet una crida, per altra banda, a acudir en massa a les oficines del Registre Civil per sol·licitar un canvi de sexe.