La pandèmia ha canviat el paradigma també en aquest aspecte. Foto: Fundació La Caixa

L'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” ha publicat recentment l'informe Desigualtat de gènere en la feina remunerada i no remunerada després de la pandèmia, un document en el qual s'extreu com a conclusió que la bretxa de gènere, pel que respecta a les feines que calen fer a la llar, s'ha reduït.

Dit d'una altra manera, un dels canvis que ha generat la pandèmia (falta saber si serà definitiu o és el quelcom temporal) és que els homes assumeixen més tasques domèstiques com cures (d'infants o de persones grans), compres i neteja, entre altres. Les dades apunten que, després del confinament, els homes dediquen, de mitjana, 3 hores més a la setmana a la cura dels menors, i les dones, 3 hores menys.

Foto: Fundació La Caixa

Les responsables de l'estudi (Lídia Farré, de la Universitat de Barcelona, i Libertad González, de la Universitat Pompeu Fabra i la BSE) apunten a un doble motiu que explica aquest canvi: per una banda hi ha una exposició més gran a les responsabilitats familiars durant el confinament i també, gràcies al teletreball, hi ha una major flexibilitat laboral.

Malgrat aquesta tendència, les dades segueixen explicant que les dones continuen sent les responsables principals de les tasques de la llar i de les cures domèstiques, dedicant-hi 43 hores a la setmana.

Per tipologia, l'estudi diu que només gestions i reparacions són les tasques domèstiques en les quals els homes estan per sobre de les dones pel que fa a la realització. Bugades, neteja, compres i preparar els àpats continuen sent, en ple 2023, feines majoritàriament femenines malgrat la reducció.

Foto: Fundació La Caixa

CONCLUSIONS

L'estudi conclou que tot i que durant el tram més dur de la pandèmia les dones van veure com augmentava la seva càrrega d'aquestes "responsabilitats familiars". 2 anys després, tot i que els nivells d'activitats laboral lluny de l'entorn domèstic s'han recuperat, és cert que les diferències entre tasques assumides per dones i homes han minvat, tot i que les dones continuen sent qui assumeixen una major part d'aquestes funcions.

De la mateixa manera, les conclusions finals de l'estudi diuen que "per mantenir aquesta tendència cap a una distribució més igualitària de les responsabilitats familiars" és recomanable "impulsar canvis en l'organització de la vida laboral".

En aquest sentit apunten que seria interessant que s'apliquin "mesures que reduïssin la importància de ser físicament al lloc de treball" i que "desincentivessin les jornades laborals llargues".