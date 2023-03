Una dona subjecta una pancarta de 'El pactat es compleix!' a les portes de la seu del Ministeri on es reuneixen el comitè de vaga dels Lletrats de Justícia i el Ministeri. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La quarta reunió entre els lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) i el Ministeri que dirigeix Pilar Llop ha culminat sense acord, amb retrets entre les dues parts i sense data per a una nova trobada. El comitè de vaga ha acusat Justícia de presentar una proposta "inacceptable" i de voler resoldre per correu electrònic la vaga indefinida que van començar el 24 de gener passat a la recerca de millores salarials que compensin la càrrega de treball adquirida l'última dècada, mentre que el Ministeri ha subratllat que els vaguistes " persisteixen a demanar un increment salarial d'uns 1.100 euros al mes ".

En un comunicat, l'equip de Llop ha puntualitzat que "cap de les propostes plantejades pel comitè de vaga al·ludeix a millores al Servei Públic de Justícia, centrant-se exclusivament en reclamacions retributives". Des del Ministeri han insistit que han ofert als LAJ "pujades salarials per a un total de 1.906 lletrats" pertanyents als grups III, IV i V, "amb augments que, en més de 700 casos, arriben als 5.000 euros a l'any" . "Aquesta proposta ha estat rebutjada reiteradament", ha subratllat.

Per part seva, els LAJ han explicat en declaracions a la premsa a les portes del Ministeri que la proposta de Justícia "és absolutament inacceptable". Han apuntat, a més, que la reunió s'ha acabat sense acord perquè a Justícia "ara volen passar al gènere epistolar". "Ja no volen tenir reunions amb nosaltres (...) en què es pugui parlar sobre les propostes", ha assenyalat el lletrat Juan José Yáñez.

En resposta al comunicat de Justícia, els LAJ han emès una nota de premsa en què han retret el Ministeri que hagi "incomplit l'únic acord que s'havia aconseguit fins ara, que era guardar reserva sobre el contingut de les converses". A més, han acusat l'equip de Llop de "donar una visió manipulada de les negociacions" i de rebutjar la proposta que van fer de "usar llums i taquígrafs" a la reunió per ara "dinamitar les negociacions".

Aquest dimarts ha estat la quarta reunió des que va començar la vaga indefinida. Després de poc més d'una hora, els membres del comitè van sortir de Justícia en espera que en el transcurs del dia l'equip de Llop els tornés a contactar per continuar amb la negociació.

L'avís va arribar poc abans de les 14.00 hores: la reunió es reprendria a les 14.30 hores. I així va ser. Les dues parts es van tornar a asseure a taula, però per menys de mitja hora. A la sortida, els LAJ han explicat que des del Ministeri no se'ls ha donat resposta a la seva contraproposta, sinó que se'ls ha dit que se'ls respondria per correu electrònic.

"Ens vam oferir a llegir (la proposta de Justícia) allà i contestar-los aquesta mateixa tarda. Però han dit que no podien imprimir-la, que l'enviarien per correu electrònic" , ha apuntat Yáñez. Al fil, Luis Toribio, un altre membre del comitè de vaga, ha dit que el Ministeri hagi "canviat el format de les reunions" i que no fixi data per a una cinquena trobada.

EL MINISTERI RETRET ALS LAJ QUE NO CEDIN



En el seu comunicat, el Ministeri ha recordat que els LAJ cobren salaris que oscil·len entre els 40.000 i els 60.000 euros i ha retret no hagin "modificat la seva postura ni realitzat cap cessió, persistint en el seu objectiu de sol·licitar cobrar el 85% del que perceben els jutges, qüestió coneguda com a clàusula de connexió».

Al fil, Justícia ha recalcat que "ja s'ha aprovat una pujada retributiva per al col·lectiu superior al 14,5% en tres exercicis, amb caràcter retroactiu i que ja estan percebent a les seves nòmines".

El Ministeri ha assegurat que atendre les reclamacions dels lletrats "suposaria un increment lineal a les nòmines de tots ells de 1.100 euros al mes, uns 14.000 euros a l'any". Des de l'equip de Llop han insistit que "l'import total pujaria a gairebé 61,5 milions d'euros, més del que es destina al Servei de Justícia gratuïta" als territoris on el Ministeri té competències.

Segons recull el comunicat, el secretari general de Justícia, Manuel Olmedo, ha destacat que els LAJ no hagin estudiat "en cap moment" cessar la vaga com a "gest de voluntat negociadora" i ha indicat que "es tracta d'un augment inassumible" per a l'erari públic i la societat.

Al comunicat de resposta, els LAJ han incidit que les postures que defensen en la negociació "han partit dels acords aconseguits a l'abril amb els Srs. Rodríguez i Olmedo", en referència al secretari d'Estat i al secretari general de Justícia.

"Com que ens han plantejat reiterades línies vermelles sobre la clàusula d'enganxament, vam proposar diverses alternatives, però totes s'enfrontaven a la voluntat d'incomplir. No hem arribat a parlar de quantitats ni tan sols, perquè res no els valia. D'altra banda fins a nou de les nostres propostes no tenien contingut econòmic", ha afegit el comitè de vaga.

Pel que fa als grups de població, els LAJ han explicat en el seu comunicat que des del Ministeri "han ofert una redacció diferent a la de l'abril del 2022, de manera que només afecti un terç dels LAJ, i d'ells la meitat en només deu euros mensuals”. "Al 70% no els afecta gens", han subratllat.

LAJ RECLAMEN LA PRESÈNCIA DE LLOP



En sortir d'aquesta quarta reunió, els lletrats ha incidit que necessiten la presència de la ministra Llop per desbloquejar la negociació perquè consideren que l'equip amb què s'estan asseient a la taula "manca de capacitat per negociar".

"Necessitem que vingui algú amb veritable capacitat de negociar (...) Això ho ha de desencallar la ministra. Hem exigit que la ministra aparegui d'una vegada per totes perquè sempre està desapareguda en el conflicte més greu que té avui dia plantejada l'Administració" de Justícia", ha dit.

Els lletrats han considerat que la negociació ha arribat a punt mort després que aquest dimarts Justícia hagi presentat una proposta que han qualificat "absolutament inacceptable", segons ha precisat Luis Toribio, del comitè de vaga.

Des que va començar la vaga, els LAJ i el Ministeri s'han reunit tres vegades. La primera va tenir lloc el dijous 16 de febrer; aquella vegada van estar més de 15 hores i van acabar sense acord i amb retrets mutus entre les parts per mantenir postures inamovibles.

La segona reunió va ser divendres, i encara que aquesta vegada també es van asseure i es van aixecar de la taula sense acord --i en el termini d'hora i mitja que tenien previst-- van aconseguir fixar una cita el 27 de febrer per continuar amb la negociació . Ahir dilluns es van reunir, sense èxit, per tercera vegada, assenyalant una quarta trobada per a aquest dimarts.

L'ORIGEN DEL CONFLICTE



El conflicte --que ja deixa 223.000 vistes suspeses i uns 800 milions d'euros bloquejats per l'aturada -- té l'origen en "la falta d'adequació salarial a les funcions i responsabilitats més grans atribuïdes per la Llei 13/2009, descarregades als jutges , i incrementades en successives reformes", especialment la del 2015, cosa que ha provocat un "insuportable desequilibri".

Els convocants assenyalen com a "detonant" del conflicte l'acord que Justícia va signar el desembre de 2021 amb els sindicats dels cossos generals "sense desenvolupar degudament l'adequació salarial a les darreres reformes processals prevista al segon paràgraf de la Disposició Addicional 157 de la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021".

Aquestes sis setmanes, les associacions convocants --la Unió Progressista de LAJ (UPSJ), l'Associació Independent de LAJ (AinLAJ) i l'Il·lustre Col·legi de LAJ-- han registrat una participació d'entre el 85% i el 73%, mentre que el Ministeri ha observat entre el 33,92% i el 18,9% de seguiment.