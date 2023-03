Foto: Europa Press



El Consell de Ministres ha aprovat els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) de les 5 demarcacions marítimes, que cartografien el milió de metres quadrats de la superfície marina espanyola i que contemplen la possibilitat de desplegar parcs de generació eòlica fins a 5.000 quilòmetres quadrats de superfície marina espanyola .

Durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu, la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera, ha destacat que l'objectiu d'aquests primers plans per al període 2022-2027 és assolir un desenvolupament sostenible dels usos del mar de manera que es aconsegueixi una coexistència d'activitats a les cinc demarcacions marines espanyoles.

En concret, els POEM identifiquen Zones d'Ús Prioritari per a activitats d'interès general i Zones d'Alt Potencial on prevalen els sectors marítims i els eventuals usos futurs a les cinc zones: Noratlàntica, Sudatlàntica, de l'Estret i Alborà, Llevantino-balear i Canària.

Per al Govern, aquest és un instrument estratègic transversal que permet un aprofitament òptim de l'espai marítim, reduint conflictes i potenciant coexistències i sinèrgies, que es realitza per primera vegada al país.

En concret, les zones dús prioritari (ZUP) desenvolupen usos dinterès general com la protecció de la biodiversitat; els jaciments d'àrids destinats a la protecció costanera avaluats ambientalment; la protecció del patrimoni cultural subaquàtic; R+D+i; la Defensa Nacional i la Seguretat en la navegació. A més, les zones d'alt potencial els plans presten una atenció especial a les activitats sectorials i les d'interès general que es podrien desenvolupar en el futur la conservació de la biodiversitat; els jaciments d'àrids que es podrien destinar a la protecció costanera; la R+D+i; l'activitat portuària; el desenvolupament de l'energia eòlica marina i l'aqüicultura.

La ministra ha destacat que a la seva elaboració, que s'ha prolongat quatre anys, hi han participat tots els actors d'institucions públiques i privades, entitats científiques i de recerca com el CEDEX o l'IEO així com les administracions locals que se sentien interpel·lades per l'ordenació aquests espais marítims.

Segons la vicepresidenta, entre els aspectes "més nous" d'aquesta cartografia de zones marines d'activitat és que identifica on es pot fer, per exemple, l'extracció d'àrids per utilitzar en tasques com ara la restauració de platges; o que es destinen alguns espais a activitats d'innovació de R+D+i que expliquen el "pes important" que Espanya té quant a patents d'eòlica offshore (marina), per exemple com els desenvolupats a zones experimentals de Canàries o País Basc o en matèria d'aqüicultura.

SATISFACCIÓ AL SECTOR

Per part seva, el sector eòlic espanyol ha celebrat l'aprovació del Reial Decret que regula els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), manifesta que aquesta norma representa "el senyal de sortida" que el sector eòlic esperava per al desplegament d'eòlica flotant a Espanya.

En un comunicat, l' Associació Empresarial Eòlica (AEE) ha reaccionat al reial decret assegurant que “aquesta aprovació significa un pas necessari i positiu per iniciar el desplegament d'eòlica marina a Espanya, en un moment en què els països del nostre entorn ja disposen de les planificacions", segons apunten en un comunicat.

L'eòlica marina necessita una "necessària" delimitació d'àrees marítimes que compleixin diferents requisits com ara unes característiques físiques favorables o que siguin zones que permetin la coexistència amb altres usos i activitats de l'espai marítim. Per aquest motiu, el sector eòlic ha qualificat com a "fonamental" tenir coneixement de les zones on serà possible instal·lar els parcs eòlics marins perquè es puguin mobilitzar les inversions "a curt termini".

A més, el sector ha valorat el resultat com a positiu ja que identifica superfície "suficient" per realitzar el desplegament contemplat per al 2030 al Full de Ruta de l'eòlica marina i les energies del mar.