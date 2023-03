El mes comença amb alerta temporal. Foto: Europa Press



Totes les comunitats autònomes menys Canàries i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla tindran aquest dimecres 1 de març risc (avís groc) o risc important (taronja) per nevades, fred intens o fort onatge , segons ha avisat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, les baixes temperatures mínimes de fins a 10 graus negatius posaran amb avís taronja Lleida, Terol, Guadalajara, Conca, Àvila, Segòvia, Sòria, Zamora, mentre que l'avís serà groc a Orense, Astúries, Cantàbria, la resta de províncies de Castella i Lleó, Osca, Saragossa, Navarra, La Rioja, Còrdova, Huelva, Sevilla, Ciudad Real, Conca, Girona, Càceres, Badajoz, Madrid, Múrcia, Alacant i València, on podran baixar de -1 a -8ºC.

A més, l'avís per nevades quedarà limitat Astúries, Cantàbria, Lleó, Palència, Zamora, Navarra, Àlaba, Guipúscoa, Biscaia, on hi haurà risc per acumulació de fins a 5 centímetres de neu a partir d'uns 500-800 metres segons les zones.

Pel que fa als vents costaners, l'avís serà groc a Girona, Tarragona i taronja a Mallorca, Menorca on es poden registrar onades de fins a 12 metres d'alçada.