Foto: Europa Press



La Fiscalia ha mantingut a la fase final del judici la presidenta de Junts, Laura Borràs , la petició de condemnar-la a sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per presumptament fraccionar 18 contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) .



Per a Borràs, la Fiscalia també manté la petició de multar-la amb 144.000 euros pels presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental.

En canvi, en el tràmit de conclusions finals del judici al Tribunal Superior de Justícia de Cataunya (TSJC) les fiscals han rebaixat la petició de penes per als altres acusats, Isaïes H. i Andreu P., perquè han confessat. Les penes no superarien els 2 anys, de manera que no haurien d'entrar a la presó.