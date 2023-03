Un tren de Renfe. Foto: Renfe

Renfe ha expedit a Catalunya 590.224 abonaments gratuïts en Rodalies i Mitjana Distància i abonaments Avant bonificats al 50% durant els 2 primers mesos de vigència en 2023, després de l’aprovació de la mesura pel Govern central, el 27 de desembre de l'any passat.

Del total de títols multiviatge gratuïts expedits, més de 580.000 corresponen a abonaments per viatjar en Rodalies i Mitjana Distància. A més dels abonaments gratuïts per a clients recurrents, Renfe ha venut a Catalunya més de 10.000 títols amb descomptes del 50% d’Avant per a utilitzar en els serveis de mitjana distància d’alta velocitat, el que suposa l’1,7 % del total d’abonaments.

Per tal d’agilitzar l’adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, l’adquisició dels abonaments és possible a través de l’app de Cercanías Renfe o, en el cas dels abonaments de Mitjana Distància i Avant, a través del web www.renfe.com. Per a això, caldrà que el client hi estigui registrat prèviament.