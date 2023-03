La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz / @EP

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , ha assegurat que Espanya avança "cap a una reducció de la jornada màxima" de treball, després d'un segle amb jornades laborals de 40 hores setmanals.

Díaz ha intervingut aquest dimecres a l'esdeveniment 'Generació d'Oportunitats en Femení: Estratègies de diversitat per tancar la bretxa de gènere', organitzat per Europa Press i McKinsey & Company, on ha admès que la setmana laboral de quatre dies és "una matèria que suscita gran interès".

"El repte de la feina és el repte d'aquest segle, ja va molt avançat. Avancem cap a una reducció de la jornada màxima, que a Espanya portem 100 anys de jornada de 40 hores. Ho està fent la vivesa de la negociació col·lectiva a les empreses . Ja hi ha molts convenis col·lectius amb jornades que no tenen res a veure amb les 40 hores”, ha exposat la ministra de Treball.

Díaz ha assegurat que aquestes jornades més reduïdes ja estan “molt estudiades” i se sap que funcionen tant per a la conciliació dels empleats com per a la productivitat de les empreses.

Tot i això, la titular de Treball ha recalcat que les noves jornades han de respectar "la normativa del temps de treball" i que "no es configurin en un context de disponibilitat permanent i invisible".

"Les empreses han de garantir també aquest dret al mateix temps, establint sistemes organitzatius en què no s'admeti que les persones renunciïn al seu temps personal i familiar. Perquè el temps personal, per tenir projectes, per formar-se, per cuidar i per créixer, també repercuteix en benefici de la pròpia empresa", ha incidit la ministra.

Díaz també ha al·ludit a la flexibilitat en el temps de treball per a les persones amb responsabilitats de cura, cosa que exigeix la Directiva 2019/1158, de conciliació de responsabilitats i que “establirà la llei espanyola que aviat serà la norma de transposició d'aquesta directiva ".

"CULTURA DEL TEMPS"

La vicepresidenta segona i ministra de Treball ha reivindicat en aquest acte "la cultura del temps" , com a part de la "conversa pública i privada" i com un element més que cal tenir en compte en les relacions empresarials.

"El temps és un element determinant en unes relacions empresarials i laborals sanes, és un factor clau en la configuració de contextos igualitaris", ha apuntat la ministra de Treball al seu discurs.

També ha assenyalat que fins i tot els tribunals de justícia s'han pronunciat sobre això i que hi ha una "gran quantitat de sentències" que recorden que cal "treballar per viure i no viure per treballar" i que el temps de treball és aquell que requereix la atenció i disponibilitat de l'empleat.

Díaz ha afegit que, a més de les sentències, hi ha estudis que demostren que els treballadors produeixen més si estan millor a les seves vides, per la qual cosa ha instat les empreses que garanteixin llocs de treball que "no obliguin a renunciar al mateix temps" i que no desaprofitin el talent "de qui sap que es treballa millor quan es té temps per a tot".

El debat sobre la racionalització dels temps de treball també exigeix, segons el parer de Díaz, una "nova mirada", que s'aparti de la concepció dels ritmes del segle passat i aposti per temps "flexibles i bilaterals", en què tant l'empleat com a ocupador puguin definir les jornades. "Funcionen millor les relacions que són flexibles, bilaterals i amb disposició entre les parts", ha advertit.

Díaz també ha alertat que les llargues jornades i les connexions permanents "tenen molt a veure amb climes de treball extremadament competitius i de vegades fins i tot tòxics", que s'haurien de considerar "factors de risc".

A més, ha aclarit que treballar en “condicions tan adverses no sempre és sinònim de vàlua personal, sinó autèntica capacitat de supervivència”, que acaba repercutint en la salut física i mental de les persones.

Díaz ha avançat en aquest esdeveniment que els propers dies es coneixeran les conclusions de la comissió d'experts sobre salut mental, i no ha amagat la seva preocupació per les patologies mentals al món del treball i de l'empresa.