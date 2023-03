Josep Joan Rosanes - Change.org

“El meu nom no importa. Només sóc una mare. La mare d'un noi meravellós que només ha pogut complir 20 anys, 3 mesos i 21 dies. El meu fill es diu JOSEP BOAN ROSANES ”. Així comença el text a Change.org publicat per una mare el fill del qual va ser atropellat a Galícia per un turisme mentre anava en ciclomotor. La mare del mort ha iniciat una recollida signatures per endurir les penes per a les persones que cometin homicidis imprudents a la carretera.

"Josep no podrà gaudir de la vida que el seu pare i jo li vam donar perquè un conductor va decidir trepitjar l'accelerador i circular a més de 130 km/h per una carretera comarcal sense voral", relata Maria Pilar Rosanes, la mare del difunt i autora de la recollida de signatures. "No va fer cas a cap dels senyals que li advertien que s'estava acostant a un revolt perillós i que havia de reduir a 70 km/h. Va obviar tres senyals. No va aixecar el peu de l'accelerador. No va frenar. I en arribar al revolt. , el vehicle que conduïa va envair el carril pel qual circulava Josep. I després de Josep circulava el seu pare, que va veure horroritzat com un míssil impactava contra la moto que conduïa el nostre fill I va tornar a casa sense ell", continua explicant a la publicació.

Després del sinistre, el conductor autor de l'homicidi imprudent va poder continuar fent la vida. No li va passar "res de res", segons explica la mare del difunt. "Després de passar per una revisió mèdica, va tornar a casa. I 15 dies després d'haver matat el Josep, publicava una foto assegut en un bar, el dit polze alçat en senyal de victòria, al costat un amic i tots dos davant una bella truita de patates. I sota la foto un text titulat "Quan la vida et dóna una segona oportunitat"", explica la mare de Josep, sorprenent-se perquè al text, l'autor de l'homicidi imprudent "explica com d'important és viure, afegeix una llista amb totes les coses que farà a partir d'aquell moment, les coses que tenia dret a fer el Josep, el meu fill. Però no dedica ni una línia a explicar que ha robat la vida a una altra persona. Sembla que no és conscient que ell no és la víctima d?un accident sinó el responsable d?un sinistre" lamenta.

La mare ha obert aquesta petició a Change.org per recollir firmes i que el Govern endureixi les penes cap als autors d'aquest tipus d'homicidis. "La sinistralitat vial és una xacra. Ho mostra l'elevat nombre de morts i ferits que cada any ocasiona el trànsit rodat", afirma al text. "Durant l'any 2022 es van registrar 1.042 sinistres mortals en què van morir 1.145 persones (són només les registrades en les 24 hores següents als sinistres. Les que moren després d'aquestes 24 hores no computen en aquesta estadística) i 4.008 més van resultar ferides greus , segons dades de la DGT, i després de cada xifra, hi ha persones amb nom i cognoms, amb famílies i amics que han de continuar vivint amb les seqüeles derivades de la delinqüència viària”, exposa Maria Pilar Rosanes.

"El meu fill és un dels números de la llista que la DGT va publicar el 2020. Em nego a acceptar que el meu fill, els nostres fills, siguin només un número en un telenotícies, un percentatge en una roda de premsa o un simple tuit de 280 caràcters", afirma a Rosanes a Change.org, denunciant que a la majoria d'autors d'homicidis imprudents a la carretera "no els acostuma a passar res". "Els delinqüents vials representen el 9% de la població penitenciària. I segons dades de la Fiscalia de Seguretat Viària de Galícia, "només un 2% dels delinqüents vials ingressa a la presó, i la majoria ho fa per la suma de condemnes menors, no per haver causat la mort a ningú", exposa la mare del mort.

La mare denuncia que la legislació contra els homicides imprudents a la carretera a països com França o Itàlia és més dura que a Espanya, "i aquesta laxitud a la llei és el motiu pel qual l'homicida del meu fill hagi estat condemnat per homicidi imprudent greu a la pena màxima en no tenir antecedents: 2 anys de presó sense ingrés a presó, cap sació econòmica i tres anys i mig de retirada de carnet en el moment en què la sentència sigui ferma”, denuncia Rosanes. "El conductor que ha matat Josep i que ja ha estat condemnat en primera instància", encara condueix", sentencia.

"I és per tot el que heu llegit que us demano que signeu aquesta petició de reforma de la 142 del Codi Penal espanyol. Us ho demano per Josep, el meu fill i també per i per als vostres", conclou la mare al text publicat a Change.org, on espera recollir les firmes suficients perquè es modifiqui el Codi Penal i s'endureixin les penes per aquest tipus delictes.

Per signar la petició, feu clic aquí .