Captura del vídeo / TikTok @bgosuarez

Twitter és una xarxa social on el contingut es viralitza molt ràpid i on les crítiques esclaten davant d'alguna cosa que indigna amb facilitat. Així ha passat amb un vídeo d'una infermera gaditana de l'Hospital Vall d'Hebron, on explica que per oposar a una plaça d'infermera a Catalunya cal acreditar un nivell C1 del català.

Al vídeo l'acompanyen dues infermeres més, una de Granada i una altra de Sant Sebastià. Entremig de les queixes de la noia de Cadis, la jove basca afirma que sí que estudiarà català i s'atreveix a dir alguna frase: "Escolta noia, que jo puc parlar català".

Davant d'aquestes paraules, la gaditana remarca que "es traurà el C1 de català, la meva mare".

INDIGNACIÓ A LES XARXES

Molts són els comentaris que han aparegut a les xarxes criticant la catalanofòbia de la jove infermera.