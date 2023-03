Baneira, quan es va retrobar amb la família. Foto: Europa Press



Ana Baneira, la gallega de 25 anys empresonada a l'Iran i alliberada recentment, assegura estar "superfeliç" després del seu retorn a casa, amb la seva família, a la Corunya, agraïda per tota la feina feta per alliberar-la i confiada que també s'assoleixi la de l'altre espanyol retingut al país, Santiago Sánchez.

En una entrevista a Europa Press , la noia rebutja l'etiqueta d'activista. "Vaig entrar el 6 de setembre, no hi havia cap tipus de protesta ni se'l veia venir", assegura després d'explicar que va viatjar a l'Iran com a motxillera.

Ho va fer després de visitar abans Turquia, Geòrgia i Armènia i sense que, inicialment, estigués programat. "Al principi del meu viatge, l'objectiu no era anar a l'Iran sinó a la capital de l'Azerbaidjan, però estava tancada la frontera per terra i vaig decidir baixar a l'Iran", país del qual destaca l'hospitalitat de la seva gent i reconeix que tornaria "si em prometen que no m'aturaran".

Pel que fa a la seva detenció, "l'11 o el 12 d'octubre", precisa, explica que es va produir després d'anar a demanar, prèviament, un visat a l'oficina de migració per quedar més temps a l'Iran i quan estava amb un company iranià al cotxe repostant benzina sense que, en un primer moment, li expliquessin per què l'aturen. "T'obligues a pensar que t'alliberaran, però no saps quan", assenyala després del seu pas per dues presons.