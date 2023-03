Comunicador Tàctil / ONCE

Durant la darrera jornada del Mobile World Congress Barcelona 2023, l’ONCE i el Centre de Tiflotecnologia i Innovació (CTI) de la pròpia Organització han presentat l’aplicació ‘Comunicador Tàctil ONCE’, una aplicació que permet a les persones amb sordceguesa comunicar-se de manera còmoda i senzilla amb altres persones que no coneixen els sistemes alternatius de comunicació que usa aquest col·lectiu.

La presentació, titulada ‘Tecnologia d’inclusió per a persones amb discapacitat visual’ i emmarcada dins del programa organitzat per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través del projecte m4Social i en col·laboració amb l’European Social Network (ESN), ha anat a càrrec de Mª Carmen Millán, directora de la direcció d’Autonomia Personal, Tecnologia i Accessibilitat i del Centre de Tiflotecnologia i Innovació de l’ONCE, qui ha assegurat que “aquesta aplicació es desenvolupa amb un objectiu molt clar: cobrir la necessitat d'una persona amb sordceguesa a l'hora de comunicar-se, de manera normalitzada, amb altres persones. La tecnologia ens ha obert una infinitat de possibilitats a les persones amb discapacitat, permetent-nos ser autònoms en moltes tasques del dia a dia, però hem de saber que això només és possible si la tecnologia és accessible, ja que, en cas contrari, serà una barrera que ens exclourà i deixarà fora”.

L’acte ha anat acompanyat d’una DEMO en directe per mostrar al públic com utilitzar l’APP i quines possibilitats ofereix a les persones amb sordceguesa. José María Ortiz, cap del Departament de Consultoria i Innovació del CTI i Juan Ramón Jiménez, enginyer de Desenvolupament del CTI, han estat els encarregats de mostrar aquesta eina tecnològica, innovadora i accessible per a tots i totes.

IGUALTAT EN EL PROCÉS COMUNICATIU

El procés comunicatiu és un dels principals problemes als quals s'han d'enfrontar les persones amb sordceguesa en el seu dia a dia. La seva comunicació presencial es veu molt limitada a causa de la impossibilitat de compartir informació amb aquelles persones que no coneixen els sistemes alternatius de comunicació, com ara el sistema dactilològic.

La idea d'aprofitar els avanços tecnològics per millorar la comunicació presencial d’aquest col·lectiu sempre ha estat present en els equips del Centre de de Tiflotecnologia i Innovació (CTI) i de la Unitat Tècnica de Sordceguesa (UTS) de l'ONCE .

I, és precisament amb aquesta voluntat, millorar la comunicació entre les persones amb sordceguesa i la resta de la societat, que sorgeix l’aplicació ‘Comunicador Tàctil ONCE’ (CTO), una eina que ofereix una nova via de comunicació a les persones que manquen de vista i oïda.

COMUNICADOR TÀCTIL ONCE, UN CANVI EN LA COMUNICACIÓ

El Comunicador Tàctil, actualment disponible per a terminals amb Sistema Operatiu IOS i Android 4.1 o superior, es pot utilitzar de dues maneres, depenent de si la persona amb sordceguesa té resta visual o no, però sempre partint de la base què no disposa de resta auditiva.

Aquesta APP utilitza el telèfon o la tauleta com a canal de comunicació permetent, a cadascuna de les persones, crear un missatge a partir d’un codi senzill d'acord amb les seves possibilitats, donant com a resultat un missatge recognoscible per l'altre interlocutor.

Des del punt de vista de l'interlocutor amb sordceguesa, s'han tingut en compte dos perfils d'usuari: persones amb sordceguesa que són sordes però que tenen una resta de visió que els permet llegir el contingut que apareix en la pantalla del seu mòbil, i un altre perfil de persones que són igualment sordes però també totalment cegues i que, per tant, utilitzaran un lector de pantalles i un teclat-línia braille per a accedir a la informació que mostri l'aplicació.

Amb aquesta eina les persones amb sordceguesa podran comunicar-se amb els altres mitjançant el traçat de símbols (molt similars a les lletres majúscules) sobre la pantalla tàctil del seu dispositiu mòbil, escrivint amb el teclat virtual en la pantalla o a través del teclat de la línia braille. La resposta dels seus interlocutors la poden rebre en macro caràcters en la seva pantalla, si disposen de resta visual, o en la línia braille.

Així mateix, els interlocutors podran llegir el missatge escrit per la persona sordcega en la pantalla del dispositiu i podran escriure la resposta amb el teclat virtual o dictant el text, fent ús dels sistemes de reconeixement de veu que, actualment, incorporen tots els telèfons intel·ligents i tauletes.