Agència Tributària @ep

L'Agència Tributària va detectar aquest dimecres al matí un ciberatac que va afectar de manera coordinada els servidors de l'entitat. L'acció dels delinqüents va ser detectada i avortada pels especialistes, i la va deixar només en temptativa, segons ha informat Facua - Consumidors en Acció.

L'atac podria haver-se produït amb l'objectiu de robar informació de les bases de dades de l'Agència Tributària, on s'emmagatzema informació fiscal, números de compte, informació identificativa i altres dades de la població.

Segons aquest òrgan, els ciberdelinqüents no van aconseguir el seu objectiu, encara que aquest intent ha portat a detectar possibles bretxes als accessos i prendre una sèrie de decisions per revisar i assegurar la seguretat dels sistemes, especialment dels que permeten les connexions remotes que s'usen perquè els funcionaris puguin teletreballar.

SUSPÈS EL TELETREBALL PER A INSPECTORS D'HISENDA

Una acció que sí que ha tingut efectes des que es va produir l'atac és la suspensió provisional i fins a nova ordre del teletreball, com a conseqüència del bloqueig -per motius de seguretat- de totes les connexions remotes que tenien els ordinadors amb què treballen els inspectors de Hisenda . D'aquesta manera, atenent la nota que han rebut els treballadors de l'Agència Tributària, s'han de personar als seus llocs de treball a les oficines.

El ciberatac es produeix, segons ABC, setmanes després que l?Agència Tributària hagués sol·licitat un canvi de totes les contrasenyes d?accés al sistema remot per augmentar la complexitat de les claus i reforçar la seguretat dels accessos.

D'altra banda, fins que l'Agència no trobi un nou mecanisme d'accés que no comprometi la seguretat, els funcionaris no podran teletreballar.

L'Audiència Nacional investiga el ciberatac que va tenir lloc l'octubre del 2022 i la víctima del qual va ser el Punt Neutre Judicial, gestionat pel Consell General del Poder Judicial. Es tracta de la xarxa de telecomunicacions que connecta els òrgans judicials amb altres institucions de l'estat, cosa que permet accedir a diverses dades sobre les investigades en una causa judicial.