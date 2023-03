La Fundació Arrels ha assegurat que prop del 70% de les persones que viuen al carrer a Barcelona "no tenen esperança de viure properament en un allotjament" i que quatre de cada deu no tenen ningú amb qui comptar.

Imatge d'arxiu - Dos voluntaris s'interessen per una persona durant la realització del cens de persones en situació de sensellarisme dut a terme per la fundació Arrels, el 15 de juny de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - Kike Rincon/Europa Press - Arxiu

Es tracta de dades que aporta l'entitat al quart informe Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d'una ciutat sense llar' , del 2022, que s'ha presentat aquest dijous en roda de premsa, en què el director de l'entitat, Ferran Busquets, ha afirmat que aquest 70% "dibuixa el fracàs social" que aquestes persones no tinguen expectatives.

"Poden estar en llistes d'espera per a albergs o per a altres recursos, però estem parlant que la gran majoria no tenen cap mena d'expectativa", i ha insistit en el fort impacte psicològic i sobre la salut que té la situació de sensellarisme sobre aquestes persones, de manera que creu que se'ls ha de donar una atenció ràpida.

L'informe s'ha elaborat a partir d'una enquesta realitzada el 15 de juny de 2022 a persones sense llar a Barcelona, i van localitzar 1.231 persones en aquesta situació i en van entrevistar un total de 354.

Segons les dades de l'enquesta, si no es dóna una resposta ràpida i adaptada a les necessitats de cada persona, “la seva situació es deteriora ràpidament i dificulta encara més que la persona pugui millorar i deixar de viure al carrer”, concretament el deteriorament comença a partir dels sis mesos al carrer.

Pel que fa al perfil de les persones en situació de sensellarisme a Barcelona, el 90% són homes, el 8% dones i el 2% altres; la mitjana d'edat és de 44 anys; el 70% són persones migrades; i la majoria de les persones que viuen al carrer i no van néixer a la ciutat de Barcelona havien vingut "per buscar feina".

SERVEIS SOCIALS I TEMPS AL CARRER



D'altra banda, "només el 46%" de les persones que viuen a la intempèrie diuen que han estat ateses per serveis socials o per una entitat social, i el 19% ha explicat que l'últim lloc on ha dormit és un recurs institucionalitzat.

També l'entitat ha avisat que la manca de recursos, la saturació que pateixen els serveis i un enfocament basat en la temporalitat dels recursos "perpetuen la situació i la cronifiquen".

Les persones entrevistades per Arrels feia quatre anys i quatre mesos que vivien al carrer, davant del que l'entitat ha afirmat que es tracta d'"una mitjana elevada i que encara no s'ha recuperat la mitjana de temps previs a la pandèmia", quan es parlava de tres anys i cinc mesos de mitjana.

La majoria de les persones enquestades --gairebé el 70%-- fa més de sis mesos que es troben en aquesta situació; i més del 70% ha respost que “només ha viscut al carrer a la ciutat de Barcelona”.

També se'ls ha preguntat pel seu darrer allotjament i per què ho han perdut, i en el 21% dels casos, la seva última llar ha estat un habitatge de lloguer i en un 5% dels casos un habitatge de propietat, és a dir, "són persones que tenien un lloc relativament segur i han passat a viure a la intempèrie".

"ATENCIÓ SOCIAL LENTA"



Un terç de les persones entrevistades ha viscut al carrer en diferents ocasions i un altre terç ha explicat que els sis mesos previs a l'enquesta "havia dormit alguna nit al cobert"; a més, en el 44% dels casos com a mínim l'últim allotjament on han dormit era temporal o inestable --com albergs, hostals, pisos ocupats, entre d'altres--.

La cap d'Acollida d'Arrels, Marta Maynou, ha criticat que hi ha una "atenció social lenta i malauradament insuficient", i ha recalcat que una persona que dorm al carrer està en una situació d'exclusió social severa.

"La lentitud i la manca de recursos i complexitat fa que no s'estigui atenent amb la urgència que cal", i ha posat d'exemple que hi ha persones sense llar que acudeixen a serveis socials i que han d'esperar fins a un mes i un mes i mitjà per rebre la primera visita.