Una noia entrant a una oficina de feina. Foto: Europa Press

Des de principis d'aquest mes de març, que les empreses prioritzin la contractació de joves i de dones en els seus processos de selecció de personal deixa de ser una cosa que es pugui considerar discriminatòria. Aquesta és una de les modificacions legislatives que es contemplen a la Llei 3/2023 d'Ocupació, que es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 1 de març i que està en vigor des del dijous 2 passat.

Segons el text, amb aquest canvi es vol equiparar la taxa d'atur general de l'estat (12,87%) amb la d'aquests col·lectius , que és més alta. Segons les darreres dades, a Espanya hi ha un 28,72% de desocupació juvenil, mentre que pel que fa a les dones, la xifra és lleugerament superior a la xifra total d'aturats, amb un 14,61%, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

"Perquè hi hagi aquesta discriminació positiva hi ha d'haver alguna raó. En aquest cas, el que persegueixen és que els valors siguin semblants. Cal tenir en compte que en el procés de recerca de feina l'edat és un factor, un element important", apunta a Catalunya Press l'advocat laboralista Manel Hernàndez, del bufet Pérez Llorca.

En el cas dels joves, Espanya va ser el país de la Unió Europea amb una taxa més alta el 2022, amb un 32,3%. La mitjana continental estava en un 15,1%, mentre que les millors xifres del continent eren les d' Alemanya i Txèquia, que ni tan sols arribaven al 6%, mentre que estats com els Països Baixos i Hongria, entre altres, estaven per sota del 10%.

ELS ERO, MÉS DIFÍCILS DE PRESENTAR PER A LES EMPRESES

Un altre canvi que cal considerar és que per a les empreses serà més difícil presentar expedients de regulació d'ocupació (ERO), ja que aquests acomiadaments col·lectius han d'anar acompanyats d'un document que n'expliqui les raons.

"Neix d'una esmena que va presentar Bildu", apunta Hernàndez, que diu que el canvi, a la pràctica, "introdueix un mecanisme de control addicional per part d'Inspecció de Treball, de l'administració", que també serà una cosa que "condicionarà les negociacions".

De la mateixa manera, serà possible, en aquests processos, dur a terme "actuacions de mediació que resultin convenients per tal de buscar solucions als problemes plantejats per l'acomiadament col·lectiu".

CRÍTIQUES D'UGT

Els canvis laborals, però, han rebut crítiques per part de sindicats com UGT. En un comunicat publicat dimecres passat 1, la Unió General de Treballadors denuncia que "la llei abandona a la seva sort les persones aturades", assegurant que "no dóna resposta al problema estructural de l'atur".

El sindicat denuncia que no s'han sentit les seves propostes en aspectes com ara la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'accés a l'ocupació o desenvolupar mesures per a la inclusió de les persones LGTBI a les polítiques actives d'ocupació.

UGT reclama, de manera urgent, "unes polítiques públiques d'ocupació eficaces que millorin les oportunitats".