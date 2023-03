La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà / @EP

Una enquesta en línia ha sumat més de 600 firmes a favor de la Renda Bàsica Universal i amb l'objectiu de posar en marxa el pla pilot. Aquest és un dels projectes que el Depertament de la Presidència arrencarà durant aquest mandat i que permetrà que durant dos anys els 5.000 participants que resideixen a Catalunya rebin un pagament mensual de 800 euros per adult i 300 euros per menor de 18 anys.

Aquestes 5.000 persones s'escolliran de la manera següent: 2.500 sortiran de forma aleatòria entre tots els domicilis en territori català, i la resta correspondrà a la població de dos municipis. Es considerarà participant "totes les persones que, quan es realitzi la secció aleatòria per domicilis i dels municipis, i comunicada la seva elecció per correu postal, formalitzin la seva voluntat de participar-hi mitjançant el formulari web", segons s'explica a la pàgina de la Generalitat .

Les característiques que especifica a la web són:

És individual perquè s'atorga a la ciutadania a títol individual i no està lligada a una casa o unitat familiar.

És incondicional perquè la persona receptora no ha de presentar cap requisit econòmic o social per rebre-la més enllà de tenir la ciutadania o la residència acreditada.

És universal perquè la rep tothom, no s'adreça a un grup col·lectiu específic.

És regular perquè és una percepció mensual, no puntual (un únic pagament) o temporal (de durada limitada).

Segons el cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal de la Generalitat, Sergi Raventós, aquesta mesura "acabaria amb la pobresa" i, a més, ha remarcat que empoderarà la ciutadania perquè la dotarà d'una llibertat més gran, sobre tot entre la població jove que no es pot desenvolupar a causa de dificultats econòmiques.

Aquest projecte va arrencar després del pacte d?investidura entre la CUP i ERC, però la seva posada en marxa s?està endarrerint a causa de les esmenes que ha interposat el PSC.

EL PSC, EN CONTRA

El PSC manté l?esmena al pla pilot sobre la renda bàsica universal, malgrat la petició del Govern d?ERC que la retiri. En declaracions als periodistes des del Parlament, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha defensat que la seva postura és "coherent" amb la posició que van mantenir al llarg de la negociació dels Pressupostos de la Generalitat, i ha recordat que, a diferència dels comptes, aquesta renda no va ser pactada entre el PSC i el Govern.

Dimarts passat, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va advertir als socialistes que les seves esmenes contravenien el pacte de Pressupostos de Govern, PSC i comuns, que van acordar no presentar ni donar suport a iniciatives que modifiquessin el contingut ni "esperit" del que s'ha acordat .

Davant d'això, Romero ha argumentat que els Pressupostos no preveuen cap partida per a la renda universal, i per això el més coherent amb l'"esperit" dels comptes, al seu parer, és que la llei de mesures no inclogui cap assignació per al pilot .

Romero també va replicar al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que en una entrevista a Ràdio Estel va afirmar que el PSC es va comprometre a no esmenar el pla pilot de la renda universal: "Ell no era a les reunions i per tant no sé si pot dir al que ens comprometem”. La portaveu socialista ha mantingut que l'acord "diu el que diu" i que no inclou una partida per al pla pilot, que costaria uns 40 milions d'euros que, segons ell, es poden dedicar a altres mesures.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha sostingut que posposen l'assignació pressupostària a l'espera de concretar quantes persones participen al pilot, cosa que es determinarà d'acord amb un estudi i sorteig, i n'ha garantit el desplegament: "Ens comprometem plenament" .