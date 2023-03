Una carretera nevada, a 2 de març de 2023, a Lluc, Mallorca, Balears / @EP

El temporal provocat per la borrasca 'Juliette' comença a remetre i aquest divendres els termòmetres pujaran de manera significativa, de manera que els avisos per risc (groc) de baixes temperatures mínimes quedarà limitat a 14 províncies i per fenòmens costaners a dues províncies del Mediterrani , tot això a vuit comunitats autònomes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, el risc per gelades, d'entre -4 a -7 graus centígrads, afectarà Lleó, Zamora, Burgos, Sòria, Àvila, Segòvia, Terol, Guadalajara, Toledo, Madrid, Còrdova, Granada, Sevilla i Mallorca. A més, Girona tindran avís per fenòmens costaners amb vents de fins a 60 quilòmetres per hora i onades de dos a tres metres.

En general, a les Balears s'esperen cels ennuvolats amb baixa probabilitat de produir-se xàfecs ocasionals amb alguna tempesta tendint a remetre ia obrir-se clars, encara que novament amb probabilitat de ruixats a Mallorca a la tarda.

Per la seva banda, a les Canàries predominaran els intervals ennuvolats, també amb nuvolositat d'evolució en interiors i sures de les illes de més relleu amb probables ruixats.

A més, hi haurà cels ennuvolats, amb núvols baixos, al Cantàbric oriental, alt Ebre, Pirineu occidental, sistema Ibèric i est de l'altiplà nord, amb precipitacions febles al Cantàbric oriental, que no es descarten de forma dispersa a la resta d'àrees esmentades.

A la resta de zones de la meitat nord-est peninsular també es donaran intervals ennuvolats encara que tendint en general a poc ennuvolat o clar.

Mentre a la resta del país predominaran els cels poc ennuvolats o clars, encara que amb intervals de núvols mitjans i alts al sud-oest.

Les nevades apareixeran des de 400 a 700 metres d'alçada al Cantàbric oriental, l'alt Ebre, el sistema Ibèric i el Pirineu occidental encara que aniran pujant a 800-1.000 metres.

L'AEMET no descarta boires i bancs de boira matinals al nord-est de Galícia, centre i nord-est de l'altiplà Nord, sistemes muntanyosos del nord peninsular i Melilla.

Així mateix, les temperatures pujaran de forma generalitzada, llevat de les màximes a les Canàries i les mínimes a l'extrem sud peninsular que tindran pocs canvis i fins i tot les mínimes baixaran a Melilla. Tot i aquests augments, es mantindran les gelades a Mallorca i de manera generalitzada a l'interior peninsular, excepte al sud-oest i l'entorn de la vall de l'Ebre, essent més intenses a muntanyes.

Finalment, el vent de tramuntana fort bufarà a Empordà i nord de les Balears, amainant en el segon cas. També del nord però menys intens a la resta de Balears, del nord-est als litorals del nord-oest peninsular, i cerç a l'Ebre. A la resta, vent fluix variable amb predomini de la component nord.