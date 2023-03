Papa Francesc / @EP

El Papa ha advertit que davant les situacions d' abusos sexuals "especialment les comeses per membres de l'Església, no n'hi ha prou de demanar perdó" i ha assegurat que "l'Església no pot intentar amagar la tragèdia dels abusos".

"Demanar perdó és necessari, però no n'hi ha prou. Demanar perdó és bo per a les víctimes, però són elles les que han d'estar al centre de tot", ha assegurat en un vídeo-missatge en què ha revelat les seves intencions d'oració de aquest mes de març. "Demanar perdó és necessari, però no n'hi ha prou. Demanar perdó és bo per a les víctimes, però són elles les que han d'estar al centre de tot", ha dit el Pontífex.

També ha assenyalat que “el seu dolor, els seus danys psicològics poden començar a curar si troben respostes, accions concretes per reparar els horrors que han patit i prevenir que no es repeteixin”.

"L'Església no pot intentar amagar la tragèdia dels abusos, siguin del tipus que siguin. Tampoc quan els abusos es donen a les famílies, als clubs, en un altre tipus d'institucions", ha destacat.

En aquest sentit, ha defensat que "l'Església ha de ser un exemple per ajudar a resoldre'ls, treure'ls a la llum a la societat ia les famílies" i "és l'Església la que ha d'oferir espais segurs per escoltar les víctimes, acompanyar-les psicològicament i protegir-les".

Al final del seu missatge, Francesc ha demanat oracions pels "que pateixen a causa del mal rebut per part dels membres de la comunitat eclesial: perquè trobin a la mateixa Església una resposta concreta al seu dolor i al seu patiment".