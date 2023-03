Nota de premsa / Renfe

Dissabte passat, Renfe va emetre una nota de premsa totalment grafitejada amb l’objectiu de denunciar la xacra que suposen aquests actes vandàlics als nostres trens i, alhora, a tota la ciutadania.

El Departament de Comunicació de Renfe va optar per aquesta opció per deixar palès que els danys que generen els grafits són molt lesius, tant a nivell econòmic com per al medi ambient. "Els mitjans reben centenars de notes de premsa de companyies com la nostra i, per captar la seva atenció, busquem una forma de comunicar diferent, però de manera contundent", explica Renfe.

En termes econòmics, els grafits costen 25 milions d’euros, 80.000 m2, 3.559 incursions, detencions i danys mediambientals. Tot i la llarga lluita que manté l'empresa ferroviaria, les pintades segueixen apareixent en els vagons. És per això que Renfe va crear la plataforma 'Grafiters: vandalisme sense fronteres', on s'especifiques més dades sobre els danys que provoquen.