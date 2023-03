Port Aventura / @EP

A partir d’avui, Renfe facilita l’accés a PortAventura World. Aquesta temporada, per millorar l’experiència del client, s’ha afegit un codi QR en el voucher que permetrà accedir directament a PortAventura World sense passar per la taquilla del Resort.

Els bitllets combinats de Rodalies de Catalunya ofereixen el desplaçament des de qualsevol estació de rodalies fins a PortAventura, incloent-hi tant el viatge d’anada i de tornada en qualsevol servei de Rodalies de Catalunya, i l’entrada d’un dia als parcs temàtics. Els clients disposen de diferents modalitats per adaptar-se a les seves preferències.

COM ARRIBAR-HI

Arribar en tren a PortAventura és la millor opció, ja que és el transport més sostenible, còmode i econòmic. Els usuaris poden fer servir els trens de Rodalies de Catalunya de la nova línia de Regionals R17 (Barcelona Est. de França – Tarragona - Salou-Port Aventura) a més, la línia RT2 (L’Arboç- Tarragona – Salou-Port Aventura/Cambrils) que connecta l’estació de Salou-Port Aventura amb les comarques del Baix Penedès, el Tarragonès i l’Alt Camp.

L’estació està situada al costat del Resort, i permet l’accés directe a peu al parc temàtic així com al parc Ferrari Land. Per als clients que arribin en trens d’Alta Velocitat, el Resort es troba molt pròxim a l’estació de Camp de Tarragona, comptant amb serveis AVE que la connecten en temps de viatge molt competitius amb Aragó, Madrid i Andalusia. Els viatgers també disposen de trens de Llarga Distància per a aquells que procedeixin de l’arc mediterrani.

COMPRA ONLINE I PLANIFICA EL TEU VIATGE

Aquest bitllet es podrà adquirir a través de les màquines autovenda i online fins a la data de tancament de la temporada del parc. El bitllet combinat està a la venda durant tota la temporada d’apertura del parc i ofereix un important descompte respecte a la compra per separat del bitllet de tren i l’entrada al parc temàtic. Els preus es poden consultar al web, d’aquesta manera els viatgers podran planificar la seva visita.