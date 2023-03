Foto: PxHere

Per quart any consecutiu, el dissabte 4 de març se celebrarà, a tot el planeta, el Dia Mundial de l'Obesitat. I és que malgrat que és una cosa amb què convivim, que veiem diàriament, no va ser fins al 2020 que es va fixar aquesta data que busca conscienciar les persones sobre el terrible dany que causa a l'organisme un consum excessiu de greix i sucres.

I és que malgrat els consells de metges, nutricionistes i experts, encara avui cal incidir en la necessitat d'optar per una dieta equilibrada i un estil de vida saludable, que inclogui exercici físic, en major o menor intensitat, diàriament. Una cosa en què cal posar el focus és que prevenir l'obesitat va molt més enllà de l'estètica o de la talla de roba que necessitem comprar: hi ha en joc la nostra salut, el nostre benestar, tant a curt com a mitjà i llarg termini.

Segons dades de l' Organització Mundial de la Salut (OMS), les taxes d'obesitat gairebé s'han triplicat des del 1975 i han augmentat gairebé 5 vegades en nens i adolescents. A més, l'obesitat és un dels principals factors de risc per a diverses malalties no transmissibles, com ara la diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars, hipertensió i accident cerebrovascular, i diverses formes de càncer. Va ser, en canvi, la Federació Mundial de l'Obesitat (FMO) qui va posar sobre la taula la necessitat de celebrar una jornada de conscienciació, com es fa amb tota mena de causes i patologies durant l'any.

QUÈ ÉS L'OBESITAT? QUÈ LA CAUSA?

S'entén per obesitat una acumulació anormal de greix que pot comportar altres malalties que són nocives per a l'organisme.

L'única manera de prevenir l'obesitat és portant una dieta alimentària molt més sana i no apostar pel conegut menjar ràpid, que té tots els elements per generar obesitat mòrbida. A més d'una bona alimentació, cal que les persones tinguin una rutina d'exercici que permeti evitar l'acumulació de greix producte de sedentarisme.

Moltes persones al món mengen relativament sa, però encara es veuen atacades per una acumulació de greix, sobretot a la part baixa d'abdomen.

Foto: Generalitat de Catalunya

Això es deu principalment a llargues jornades de treball asseguts en un escriptori davant de lordinador. La manca dexercici també pot portar una mica de sobrepès.



LA MEITAT DELS CATALANS TÉ EXCÉS DE PES

Com que l'obesitat és una cosa global, també hem de mirar xifres locals. I és que segons una Enquesta de salut feta per la Generalitat, la meitat de la població de Catalunya (entre 18 i 74 anys) té excés de pes, ja sigui sobrepès o obesitat.

Del total dels adults residents a Catalunya, les dades del Departament de Salut xifren un 58,8% els homes amb aquesta situació i un 42,4% la quantitat de dones.

A més, els càlculs del Departament apunta a una incidència creixent d'aquesta problemàtica en nens i nenes que tenen entre 6 i 12 anys, és a dir, a l'edat de l'educació primària. Més de 3 de cada 10 xics i xiques (el 35,9%) presenten excés de pes. Les dades de Salut desglossen que, d'aquestes, el 24,2% pateixen excés de pes, mentre que l'11,7% pateixen obesitat).

A més, segons el 5è Estudi de Salut i Vida, elaborat per l'asseguradora Aegon, el 64,7% dels espanyols no estan satisfets amb la seva aparença física. A més, un 62,1% dels consultats han assegurat estar "per sobre o molt per sobre" del seu pes ideal.