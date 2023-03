Diversos refugiats sirians amb nens provinents de Turquia i afectats pel terratrèmol, arriben a la base aèria de Torrejón de Ardoz. | @EP

Vuitanta-nou refugiats sirians afectats pel terratrèmol que va tenir lloc a Turquia i Síria fa un mes han aterrat aquest dissabte a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) per ser acollits per Espanya.

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , els ha rebut en arribar a la base aèria amb la secretària d'Estat de Migracions, Isabel Castro .

" Porten un doble drama darrere d' ells " , ha expressat en declaracions davant els mitjans de comunicació Escrivá , que ha explicat Espanya esperava rebre un total de 129 persones , però que malgrat les " diferents causes " que no ho han permès el Ministeri " continuarà treballant en un segon contingent ”.

En aquest sentit, tal com ha reflectit Escrivà, “ Espanya és el primer país d'Europa que recull refugiats del terratrèmol, en un temps rècord ”, gràcies a la col·laboració de les agències ACNUR i OIM, entre d'altres.

Així mateix, ha mostrat el seu agraïment a Creu Roja, Accem, al Departament de Fernando Grande-Marlaska , i altres institucions.

En concret, aquest dissabte han arribat a Espanya, aproximadament, el mateix nombre d'homes que de dones, la meitat són nens i es repartiran per dotze províncies.

Escrivà ha assenyalat que aquests refugiats " s'integraran a Espanya molt bé ", al mateix temps que estaran acompanyats en un procés d'integració que es podrà estendre " entre un i dos anys ".

ACNUR I OIM AGRADEN A ESPANYA "EL CAMÍ SEGUR"

El director general de l'OIM, António Vitorino , ha mostrat públicament el seu agraïment al Govern d'Espanya per " fer un pas endavant per proporcionar un camí segur per a aquests refugiats després del desastre, brindant-los l'oportunitat de construir una nova vida ".

Per part seva, la responsable d' ACNUR a Espanya, Sophie Muller , ha donat les gràcies a Espanya per "ser els primers a fer aquest esforç en temps rècord per acollir persones refugiades, impactades pel terratrèmol i arribades de Síria".

Els equips d' ACNUR a Turquia han demanat que se sumin altres països perquè es gestioni la situació de la millor manera possible, ja que “ els refugiats a Turquia es troben en una situació molt greu a efectes de la seva acollida i de la seva salut ”, ha afegit Muller.

L' Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que s'ha encarregat de la part logística de l'operació, ha assenyalat que “ ha estat un repte perquè els trasllats interns eren molt complicats ”.

Tot i les dificultats, la cap de missió de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) ha catalogat com un " èxit ".

Finalment, l'alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo Grandi , ha comentat que aquesta operació "garantirà solucions immediates que canviaran la vida dels refugiats que s'han tornat encara més vulnerables com a resultat dels terratrèmols".