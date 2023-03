La capella ardent s'obrirà dimarts a les 15.00 hores al Tanatori Ronda de Dalt de Barcelona, on tindrà lloc la cerimònia de comiat a les 17.30. | @FJVerdaguer

L'escriptor Ricard Torrents , fundador i primer rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha mort aquest diumenge a 86 anys.

La universitat ha informat de la mort a través d'un comunicat en què ha lamentat aquesta "pèrdua irreparable per a la comunitat universitària i per a tota la societat catalana".

La comunitat universitària de la UVic-UCC ha enviat els seus condols a la família de Torrents: “Ens sumem al dol que compartim amb la seva família i amics, i els acompanyem en aquest moment de dolor”.

La capella ardent s'obrirà aquest dimarts a les 15.00 hores al Tanatori Ronda de Dalt de Barcelona , on tindrà lloc la cerimònia de comiat a les 17.30.

ESCRIPTOR, TRADUCTOR I ESTUDIÓS DE VERDAGUER



Nascut a Folgueroles (Barcelona) el 1937, Torrents va ser escriptor, traductor i estudiós de Jacint Verdaguer , i el 1970 va ser nomenat director del Col·legi de Sant Miquel dels Sants de Vic , on va impulsar la renovació educativa , vinculada amb la llengua i la tradició pedagògica catalanes.

El 1977 va crear l'equip fundador de l' Escola Universitària de Mestres 'Balmes' , on va ensenyar llengua i literatura catalana, i que va ser el nucli impulsor dels Estudis Universitaris de Vic , dels quals va ser director fins al 1997, any en què va ser reconegut com a Universitat de Vic pel Parlament de Catalunya , i ell es va convertir en el seu primer rector.

El 1979 va fundar l'editorial Eumo, on va publicar obres com 'Verdaguer: un poeta per a un poble', 'Ruta verdagueriana de Folgueroles', i la recopilació de crítica literària 'Verdaguer: estudis i aproximacions'.

Els anys 1996 i 1997 va rebre el Premi Crítica Serra d'Or i el 2007 va guanyar la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica.