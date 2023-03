Les manifestacions de la Comissió 8M i el Moviment feminista de Madrid tenen el mateix punt de sortida però l'hora d'arrencada i el sentit del recorregut és diferent. | @EP

Les feministes tornaran a marxar separades , per segon any consecutiu , el Dia Internacional de la Dona , el 8 de març, a causa de les seves diferències en temes com la prostitució, la Llei Trans o la Llei del 'només sí és sí'.

La Comissió 8M i el Moviment feminista de Madrid han fet públiques aquesta setmana les reivindicacions que el 8M protagonitzaran les marxes. Les primeres recorreran Madrid amb el lema ' Som el crit necessari, el feminisme ho està canviant tot' escrit a la seva pancarta, mentre que les segones es manifestaran com les 'Feministes en lluita pels drets de les dones' .

Curiosament, les dues manifestacions tenen a la capital el mateix punt de sortida , la glorieta d'Atocha, amb només mitja hora de diferència. Però, malgrat que els seus recorreguts són diferents –per segon any consecutiu– les dues organitzacions es neguen a parlar de divisió en el feminisme.

Per a la Comissió 8M "no hi ha un sol feminisme , sinó que hi ha un munt" i ha explicat que en el seu propi si hi ha "moltes postures representades" , per exemple, en relació amb la prostitució . "Som un espai on tractem de debatre i parlar i on, malgrat el no consens, es pot continuar avançant", ha explicat una de les portaveus de l'entitat, Julia Tabernero , que ha rebutjat els grups "monolítics, on tot està decidit i ja no s'avançarà en algunes qüestions” .

Des del Moviment Feminista de Madrid , neguen directament que el feminisme estigui dividit , però puntualitzen que “no es pot dir una cosa i la contrària” des d'un mateix espai. I, en aquest sentit, també miren cap a la prostitució i apunten que “és contrari al feminisme que les dones puguin ser objecte de transaccions mercantils”.

PROSTITUCIÓ

La prostitució i la seva abolició és una de les principals diferències entre aquestes organitzacions. Mentre el Moviment Feminista de Madrid centra les seves propostes en aquesta mesura i, fins i tot, anuncia la seva marxa com la "manifestació abolicionista" , en el manifest de la Comissió 8M aquest tema no apareix.

Però no són les úniques discrepàncies. Les representants del Moviment Feminista de Madrid han estat molt crítiques amb la Llei Trans i han anunciat iniciatives a la recerca de la seva derogació . A més, durant el 8M reclamaran la dimissió de la ministra d´Igualtat, Irene Montero, impulsora d´aquest text. Per contra, la Comissió 8M té entre les seves reclamacions posar fi als discursos d'odi contra aquest col·lectiu i s'ha reivindicat com la manifestació que és “un espai segur per a tothom”.

Les crítiques a Montero també arriben des del Moviment Feminista de Madrid per les seves "nyaps" legislatives --per les quals també criden a la reprovació del president del Govern, Pedro Sánchez-- entre les quals inclouen la Llei del 'només sí que és sí' .

DENUNCIEN LA INSTRUMENTALITZACIÓ DEL FEMINISME

No és tolerable la instrumentalització governamental del moviment associatiu de dones per silenciar les veus dels que exigim responsabilitats als que han provocat una rebaixa massiva de penes a delinqüents sexuals”, ha subratllat la representant d'aquesta organització, Lola Venegas .

Per contra, la Comissió 8M no nomena la Llei del 'només sí que és sí' en el seu manifest, encara que en roda de premsa sí que han manifestat la seva coincidència amb la postura que manté actualment la ministra d'Igualtat sobre "no fer un pas enrere" perquè "el consentiment i el desig estiguin al centre". A més, aquesta entitat trucarà en la seva marxa del Dia de la Dona a una "justícia feminista" que "no culpabilitzi la víctima". "Seguirem cridant 'Germana, jo sí que et crec'", ha explicat una altra de les portaveus d'aquesta organització, Arantxa López.

COINCIDÈNCIES

Però malgrat que aquests temes separen les dues organitzacions, en els seus manifestos hi ha coincidències. Per ambdues parts hi ha la mateixa preocupació per la violència de gènere, l'augment dels assassinats i el fet que durant l'últim any s'hagi fet palès que moltes de les víctimes mortals havien denunciat o tenien alguna ordre de protecció vigent. Ambdues entitats demanen aquest 8M una protecció real per a les dones.

També coincideixen a reclamar una Sanitat Pública i Universal , posant l'èmfasi que aquest sector és important per a la detecció precoç dels casos de violència contra les dones.

PRESÈNCIA DE REPRESENTANTS POLÍTICS

La Comissió 8M , que s'ha reivindicat com les convocants a la manifestació d'aquest dia des dels anys 70, recorreran a Madrid el Passeig del Prado fins a la Plaça de Cibeles, per pujar per Alcalá i Gran Via, fins a arribar a la Plaça d'Espanya . La sortida d'aquesta marxa està prevista per a les 19.00 hores i està previst que la ministra Montero i part del seu equip hi participi.

La secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez, ha assenyalat és "normal" que hi hagi "múltiples" manifestacions, tot i que ha aclarit que les dones que formen part del Ministeri d'Igualtat estaran "al lloc on es reivindiqui que les dones trans també són dones i que calen les polítiques per a la lluita contra les violències sexuals”.

El Moviment Feminista de Madrid, per part seva, ha convocat a les 18.30 a la glorieta d'Atocha per recórrer el carrer Atocha fins a la seu del Ministeri d'Exteriors. El PP ha confirmat que anirà a aquesta marxa, tot i que encara no ha necessitat noms.

Els socialistes encara no s'han pronunciat en aquest sentit i, encara que l'any passat van marxar amb la Comissió 8M, el 25 de novembre passat ministres del PSOE ho van fer amb el Moviment Feminista de Madrid, on ja es va demanar la dimissió d'Irene Montero. Aquest any, els socialistes s'enfronten al dilema d'acudir a una marxa en què es demana la dimissió d'Irene Montero i la reprovació de Sánchez oa una altra que ja ha avançat que no recolza la reforma que planteja el PSOE sobre el 'només sí que és sí' i s'ha alienat amb les tesis de Podem en aquest sentit demanant que no es toqui el consentiment.