A la reunió de la comissió bilateral Generalitat - Govern central, celebrada el passat 18 de febrer, es va aprovar un acord per establir la participació del Govern de Catalunya en la gestió de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Segons explica Voz Pópuli , l'acord a què van arribar les administracions va ser crear un grup de treball per seguir amb les negociacions, de manera que es puguin analitzar possibles avenços quan es torni a convocar aquesta comissió entre els dos executius.

El PDeCAT ha estat el partit que més ha insistit en el tema (malgrat que no forma part de la comissió) i ha arribat a registrar una proposició no de llei perquè l'executiu liderat per Pedro Sánchez es comprometi a traspassar aquesta competència en un termini de tres mesos.