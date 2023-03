L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha emès una alerta alimentària d'al·lèrgens i altres substàncies no declarades i un advertiment adreçat a persones al·lèrgiques o intolerants als components de la llet sobre el producte Civada original de la marca Alpina amb referència ES2023 /046. L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

L'agència ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana, relativa a la presència de llet no inclosa a l'etiquetatge en beguda de civada de la marca Alpina que pot resultar inadequada a persones al·lèrgiques o intolerants a la lactosa.

Al producte hi figura la menció que pot contenir traces d'ametlla, llet i soja. Tot i això, la llet hauria de figurar com a ingredient, ja que a la fitxa tècnica del producte figura la llet sencera en un 40 % de la seva composició. FACUA-Consumidors en Acció recomana com una mesura de precaució a les persones al·lèrgiques o intolerants als components de la llet, que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a casa seva, que s'abstinguin de consumir-lo.

La referència afectada es denomina Civada original de la marca Alpina amb referència ES2023/046 en envasos de 250 i 1.000 grams amb data de caducitat d'11 de maig de 2023 a 21 de maig de 2023. Els lots s'han distribuït a les comunitats autònomes de Andalusia, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, el País Basc, Madrid i Múrcia, si bé no és descartable que hi pugui haver redistribucions a altres comunitats autònomes.

Sense risc per a la resta de la població

Aquesta informació ha estat traslladada a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri), a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha assegurat que el consum d'aquest producte no suposa en cap cas un risc per a la resta de la població.