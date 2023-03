L'empresari Carles Tusquets amb les advocades Mercedes Cuyás i Maria Francisca Castell / @EP

L?empresari Carles Tusquets, que va ser candidat a presidir la Cambra de Barcelona el 2019, ha qüestionat la validesa de les decisions que ha pres l?entitat des d?aquelles eleccions, que van ser impugnades per la justícia després de l?anul·lació d?uns 600 vots telemàtics en no poder-se confirmar el vostre emissor.

El també membre del Ple de la càmera ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa amb les advocades Mercedes Cuyás i Maria Francisca Castell , per analitzar les sentències i els processos d'impugnació de les eleccions a les càmeres catalanes del 2019.

Tusquets ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va considerar que les eleccions s'havien de repetir en haver-se comès irregularitats, però que "s'han ignorat" les sentències fins ara.

Ha criticat que la Cambra de Barcelona i la Generalitat hagin interposat recursos en els diferents processos judicials, cosa que, segons ell, "ha beneficiat i no ha tingut conseqüències per a uns, però per a altres sí, ja que han vist com s'han vulnerat els seus drets fonamentals".

S'ha mostrat convençut que, "si s'haguessin fet les coses bé", hauria variat l'elecció a 12 dels epígrafs i que això hauria canviat la composició del ple i del comitè executiu.

També ha lamentat que la cambra barcelonina "s'hagi gastat diners" en aquest procés i que hagi prescindit de 12 dels seients de plata del Ple.

ALLARGAMENTS "INCOMPRENSIBLES"

Cuyás ha assegurat que el procés judicial iniciat al seu moment va haver d'acabar un any, per involucrar drets fonamentals.

Ha lamentat que el procés "s'ha estat allargant de manera incomprensible", ja que, segons ella, totes les sentències i resolucions apunten que es van violar aquests drets fonamentals dels que van anar a votar, el sistema va acceptar el vot i després van ser anul·lats.

A més, ha criticat la manera de fer de la cambra i de la Generalitat durant el procés judicial, que segons ella ha provocat --al costat de la pandèmia-- que s'hagi endarrerit la sentència ferma.

Ha advertit que "arribarà el moment en què s'obrirà el meló de l'execució de les sentències": en aquest cas, si és possible comprovar els vots anul·lats al seu moment, pot comportar canvis als òrgans de govern en variar el resultat de les eleccions.

PROPERES ELECCIONS

Amb vista a les eleccions que s'han de celebrar a la tardor, Tusquets ha reclamat a la Generalitat "responsabilitat" davant aquest procés electoral.

Ha assegurat que no té decidit si es presentarà de nou a les eleccions però ha confiat que la nova convocatòria tindrà les garanties "que no torni a passar el mateix".

Cuyás ha assegurat que la documentació publicada fins ara "no dóna moltes esperances des d'un punt de vista jurídic" i que, si el sistema és el mateix, tornarà a plantejar els mateixos problemes que el 2019.