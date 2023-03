El conseller de Salut, Manel Balcells / @EP

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha impulsat un pla per millorar l'accessibilitat al sistema de salut amb què preveu augmentar 140.000 visites, 142.000 proves diagnòstiques i 35.000 procediments quirúrgics aquest any per reduir les llistes d'espera.

En roda de premsa aquest dilluns, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha xifrat en 110 milions d'euros la inversió per millorar l'accessibilitat al sistema sanitari, un 36% dels quals estaran dirigits a reduir les llistes d'espera de l'activitat quirúrgica .

Acompanyat de la directora assistencial d'Atenció Primària i de la comunitat de l'Institut Català de la Salut (ICS), Núria Nadal, i del director de l'àrea assistencial del Sistema Català de la Salut (CatSalut), Ignasi Carrasco, ha explicat un pla "possibilista" per als propers dos anys.

Nadal ha explicat que a l'atenció primària es vol implementar una sèrie de mesures per reduir càrregues de treball, i pretenen que el desembre del 2023 es pugui donar cita en menys de cinc dies en el 70% dels casos i en menys de deu en el 90% --ara se situa al 52% i el 70%, respectivament--.

La directora assistencial d'Atenció Primària de l'ICS ha afirmat que el pla vol reduir les visites per fer tràmits, assignar un administratiu de referència i concentrar les proves de visites i població amb malalties cròniques o factors de risc, “optimitzant” el temps dels professionals i usuaris.

Nadal també ha assegurat que es vol implantar un model de trucades, que possibiliti arribar al 85% de respostes a les trucades al primer intent -ara en un 61%- i assolir el 95% en les trucades en un termini de dotze hores - -ara, al 81%--.

Carrasco ha explicat que, el desembre del 2022, dues de cada tres persones en llista d'espera per a una primera visita hospitalària estaven dins de termini, de la mateixa manera que ho estaven per a una prova diagnòstica.

Per reduir les llistes d'espera, volen incrementar en 140.000 visites aquest any, un 8% més que l'any passat, i creu que reduiran un 37% les persones fora de termini, unes 61.000 persones.

Carrasco ha afirmat que també volen augmentar en 142.000 proves diagnòstiques (un augment del 18% respecte al 2022) i que permetria rebaixar un 56% les persones que es troben fora de termini, en unes 35.000 persones.

Salut també vol augmentar amb el pla en 35.000 els procediments quirúrgics (un 10% més), cosa que permetria reduir un 66% les llistes fora de termini, en unes 10.000 persones, i que faria que totes les cirurgies oncològiques i cardíaques estiguessin en termini (ara és un 99%) i es reduís un 81% els procediments de garantia i un 64% els de referència en aquelles persones fora de termini.

Balcells ha assegurat que les mesures plantejades són producte d'una feina "rigorosa i possibilista", i ha dit que el 2024 compta amb tenir totes les proves diagnòstiques i intervencions en temps de garantia.