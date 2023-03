L'accés principal al Clínic. Foto: Europa Press

L' Hospital Clínic recuperarà, aquest dimarts 7 de març, algunes consultes externes i també podrà reprendre algunes intervencions quirúrgiques. D'aquesta manera, el centre farà el primer pas cap al seu funcionament habitual després de patir un ciberatac diumenge passat.

En concret, segons van explicar que la previsió és que es puguin fer un 10% de les consultes externes i entre un 40 i un 50% de les operacions que estaven programades amb anterioritat.

"Els criteris per anar recuperant activitat és que hi hagi la màxima seguretat del pacient i per això la previsió és que es faci de manera molt progressiva", van explicar des de Salut durant la jornada de dilluns 6.

De la mateixa manera, els responsables de l'hospital expliquen que s'aniran posant en contacte amb els pacients que tenien programades visites per fer-los saber si és possible fer-les.