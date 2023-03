Concentració 8M / @EP

Els sindicats Intersindical-CGC, Confederació General de Treball de Catalunya (CGT), Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Coordinadora Obrera Sindical (COS), Ustec-Stes i la Plataforma d'Interins Docents de Catalunya (Pindo) han convocat vaga general a Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Dona d'aquest 8 de març , per donar cobertura legal a la vaga feminista.

Aquests sindicats van presentar els seus respectius preavís de vaga general davant de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat entre el 5 i el 24 de febrer.

En un comunicat, Intersindical-CGC ha assegurat que l'objectiu de la vaga general --que s'emmarca en la convocatòria de vaga de cures, consum i estudiantil impulsada per la xarxa feminista-- és "denunciar les violències, les desigualtats i les discriminacions que pateixen les dones a l'entorn sociolaboral".

La IAC ha assenyalat que va presentar el preavisos de vaga amb l'organització sindical Sindihogar Sindillar perquè lluiten amb ells "per a la derogació de la llei d'estrangeria i per al reconeixement de tots els drets laborals per als treballadors de la llar", segons informa un comunicat.

Algunes de les reivindicacions per convocar la vaga són la derogació de les reformes laborals vigents, l'eliminació de la bretxa de les pensions i denunciar "la dificultat d'accés de les dones al món laboral i les seves pitjors condicions laborals".

VAGUES

La vaga convocada pels diferents sindicats és de 24 hores el 8 de març i afecta "totes les treballadores i treballadors amb centres de treball a Catalunya", segons l'ordre de serveis mínims publicada pel Govern.

En el cas dels sindicats del sector de l'ensenyament, les seves convocatòries afecten "tot el personal docent funcionari i interí".

Fonts de la CGT han explicat que a més de convocar la vaga general a Catalunya, la convoquen a València, Andorra i al sector del telemàrqueting de tot Espanya.

CC.OO I UGT

Els sindicats majoritaris CC.OO. de Catalunya i UGT de Catalunya han seguit la tendència dels darrers anys i no han convocat vaga per al 8 de març, com sí que ho van fer amb una aturada de dues hores per torn el 2018 i una vaga general el 2019.

Fonts de CCOO a Catalunya han destacat que, tot i no convocar vaga, estan centrats a "crear plans d'igualtat, que són molt importants per arribar a la igualtat entre homes i dones" dins de les empreses, i han recordat que sí que convoquen actes i en llegiran el manifest en motiu del 8 de març.

Per part seva, fonts d'UGT han afirmat que el sindicat assistirà a la manifestació prevista a Barcelona de la plataforma Novembre Feminista i que llegiran un manifest, a més de celebrar un acte a les portes de la seva seu.

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc) , per part seva, tampoc ha convocat la vaga i celebrarà una jornada entre les 10.00 i les 13.00 hores que podrà "l'accent principalment a la conciliació laboral i familiar", informa en un comunicat.

SERVEIS MÍNIMS

El Govern ha dictaminat serveis mínims del 85% en el cas de l'atenció telefònica d'urgències i emergències, així com en el transport públic.

Els mitjans de comunicació públics hauran de produir i emetre el 50% dels continguts informatius habituals, així com la "informació necessària en cas que es produeixi una emergència per a la població".

A les escoles, instituts i escoles bressol hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu i hi hauran de ser presents un docents per a cada dues classes a infantil i primària; un docent per a cada tres classes a secundària, i el 50% de la plantilla als centres d'educació especial, les escoles bressol i en l'horari de menjador i activitats complementàries.