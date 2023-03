La web del concurs. Foto: ONCE

Desenes de milers d'estudiants i mestres de Catalunya participen en l'edició d'aquest curs, la 39a, del Concurs Escolar del Grup Social ONCE, una iniciativa que vol impulsar que les ciutats no tinguin barreres. A més, vol impulsar valors com el treball en equip, la companyonia, la inclusió i la igualtat des de l'etapa educativa.

Barcelona és la demarcació que més participants aporta; en concret, ho faran més de 22.700 estudiants i 483 mestres de 450 centres escolars. En segona posició es troba la província de Tarragona, amb 4.700 alumnes i 134 professors i professores, mentre que tant Lleida com Girona aporten uns 2.400 joves cadascun.

“Estem encantats i agraïts que milers d’estudiants es posin virtualment en la pell d’una persona cega, o amb altra discapacitat, i pensin en tothom a l’hora de millorar els seus pobles i ciutats. Volem avançar amb seguretat i autonomia. Només amb una plena inclusió podrem parlar d’una societat igualitària”, apunta Enric Botí, delegat d’ONCE Catalunya.