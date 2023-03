Hospital de Cartagena - GOOGLE MAPS

El Servei Murcià de Salut (SMS ) ha rebut una denúncia d'un pacient que, durant una cirurgia a l'Hospital de Cartagena, va patir un escurçament de penis de sis centímetres. Segons publica L'Opinió de Murcia, el querellant va accedir que se li practiqués una cirurgia per corregir la curvatura del penis, sense ser informat dels possibles efectes d'aquesta cirurgia. Ara, el penis té una mida que li impedeix practicar el coit i la seva vida s'ha convertit "en un autèntic calvari". Per això, reclama una indemnització de gairebé 68.000 euros per mala praxi mèdica.

L'home afirma que la cirurgia li ha generat una disfunció erèctil, i que l'operació tampoc no ha servit per evitar els dolors que patia en tenir una erecció.

El Consell Jurídic de la Regió de Múrcia (CJRM) s'ha pronunciat contra la demanda del pacient en entendre que no hi ha relació de causalitat entre el dany al·legat i el funcionament dels serveis públics. En aquest sentit, l'Administració no té responsabilitat patrimonial sobre el cas. A més, afirmen que a les diferents consultes, l'hospital el va informar sobre la possibilitat d'escurçament de penis, una conseqüència habitual de l'operació a què s'havia de sotmetre.