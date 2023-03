Ángel Simón ( President d'Agbar) i Miguel Carballeda ( President Grup Social ONCE) / Fundació ONCE

La Fundació ONCE, AGBAR i ILUNION han signat aquest dimarts un conveni marc de col·laboració pel qual es comprometen a treballar junts en la millora de l' accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat i, amb això, de la seva plena inserció a la societat .

L'acord el van rubricar a Madrid, Miguel Carballeda , president del Grup Social ONCE, i Ángel Simón , president d'Agbar, part del grup Veolia assenyalant així la importància que empreses i entitats socials sumin les seves forces per millorar l'ocupació i l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

L'objectiu principal de la signatura del conveni és reforçar el marc general de col·laboració entre les tres entitats per impulsar accions de formació i projectes encaminats a aconseguir la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat, la promoció de la Responsabilitat Social Corporativa més Discapacitat (RSC +D) i l' Accessibilitat Universal. Gràcies al mateix es desenvoluparan programes de captació, orientació i inserció laboral per a persones amb discapacitat destinats a millorar-ne l'accés a l'ocupació de qualitat.

Per treballar per l' accessibilitat universal , el conveni es proposa dissenyar programes de cooperació per a la promoció d'aquesta accessibilitat i el disseny per a totes les persones, inclosos els espais virtuals, als edificis, instal·lacions i serveis, que posin el focus en l' accessibilitat tecnològica on el paper de la Fundació ONCE serà el de “oferir assessorament puntual a Agbar en projectes d'accessibilitat universal”.

Agbar col·laborarà per afavorir la realització d'activitats destinades a aconseguir l'accessibilitat universal i el disseny per a totes les persones que dugui a terme la Fundació ONCE.

A l'apartat de Responsabilitat Social , el conveni concreta accions relatives a compres socialment responsables. D'aquesta manera, Agbar posa de manifest “la seva voluntat de promoure, amb caràcter general, la continuïtat en la incorporació de clàusules de contingut social a les contractacions centrals que realitzi i, en particular, de complir amb la normativa vigent”.

Agbar explorarà també la possibilitat d'adquirir els productes i serveis que necessiti per a les seves activitats als Centres Especials d'Ocupació creats al si d' IL·LUNION, per contribuir així “a fomentar l'ocupabilitat de persones amb discapacitat a través de tercers”.