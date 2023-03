Jordi Pujol Ferrusola a l'Audiència Nacional / @EP

El fill de l?expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol Ferrusola, ha demanat al jutge de l?Audiència Nacional que investiga l?origen del patrimoni familiar que li apliqui la pujada del salari mínim professional i li permeti disposar del seu compte de 1.260 euros al mes , davant els 1.167,66 euros que podia retirar fins ara.

En un escrit, la defensa de Pujol Ferrusola ha recordat al jutge Santiago Pedraz que ja el març del 2022 va accedir a desbloquejar parcialment un dels seus comptes perquè pogués comptar tots els mesos amb un import equivalent al salari mínim interprofessional.

Ara, el primogènit de l'expresident del Govern --que té el patrimoni bloquejat des de fa vuit anys en el marc de la investigació que se segueix a l'Audiència Nacional-- vol que s'actualitzi l'import en virtut de la pujada aprovada recentment pel Govern .

"En haver-se actualitzat --conforme al Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer-- el salari mínim interprofessional per a l'any 2023, mitjançant aquest escrit interessem que pel Jutjat s'acordi ordenar a CaixaBank SA que la quantitat mensual a desbloquejar a favor del senyor Pujol sigui 1.260 euros", ha indicat el lletrat Cristóbal Martell.

En una interlocutòria firmada ahir dilluns, a la qual també ha tingut accés aquesta agència de notícies, el jutge Pedraz ha demanat a la Fiscalia que es pronunciï i emeti informe sobre la petició de Pujol Ferrusola.

A L'ESPERA DE JUDICI

Al llarg de la instrucció, Pujol Ferrusola ha incidit que el jutjat li va imposar el 2015 com a mesura cautelar "la fiscalització de la seva vida econòmica, fins i tot en els seus àmbits més prosaics, com ara meritació i pagaments d'impostos municipals, ha estat absoluta" . En conseqüència, ha assegurat que “ha hagut de comptar amb el suport econòmic directe i desinteressat dels seus familiars més propers per afrontar les despeses ordinàries del dia a dia”.

Cal recordar que el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 va obrir judici oral contra l'expresident català i els seus set fills, inclòs Jordi Pujol Ferrusola, per formar part d'una presumpta organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.

La Fiscalia demana 9 anys de presó per a l'antic president de Catalunya i 29 per al fill gran per presumptes delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, falsedat documental i frustració de l'execució en relació amb la gestió del patrimoni.