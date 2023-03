El portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch / @EP

El portaveu del Parlament Europeu i director general de comunicació de l'Eurocambra, Jaume Duch , ha abordat aquest dimarts la situació que travessa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i ha destacat que la Unió Europea "està entrant en una etapa en què no es parla de Catalunya", cosa que considera que és "el millor que pot passar".

Pel que fa a la immunitat de l'expresident català i la seva condició d'eurodiputat, Duch ha declarat durant un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum a Madrid que la qüestió queda completament "en mans dels tribunals", si bé ha recordat que el Parlament Europeu va decidir aixecar la immunitat a ell i altres eurodiputats, com Clara Ponsatí i Toni Comín, una mesura que "s'ha produït en més ocasions i tipus de casos" a l' Eurocambra.

"Aquests diputats van presentar un recurs davant el Tribunal General de la Unió Europea, que encara no s'ha pronunciat sobre el fons, però que va decidir tornar-los la immunitat a títol provisional mentre es desenvolupa el procediment judicial, que hauria de concloure les pròximes setmanes", ha explicat abans de recalcar que "seran aquests tribunals de la UE els que dictaminin si aquests diputats conserven o no la immunitat i si es ratifica la decisió que va prendre el Parlament Europeu".

Duch ha posat èmfasi que, en aquest sentit, "l'únic que es pot fer és advocar pel ple respecte a les decisions dels tribunals, siguin les que siguin" i ha recalcat que "la immunitat va ser en un inici aixecada per la institució".

Respecte a l'eventual acord de la Unió Europea i el Regne Unit sobre la relació futura de Gibraltar amb el bloc després del Brexit, ha matisat que el tema "està encaminat" i ha explicat que hi ha "una sèrie de propostes que s'han formulat en dues etapes" ".

"Primer, la negociació bilateral entre Espanya i el Regne Unit i, a partir d'aquí, la transposició d'aquestes propostes a la Comissió Europea, que ha de negociar en nom de la UE sabent que precisament una de les conseqüències de l'acord divorci és donar-lo a Espanya és un paper molt més important i preponderant a l'hora de decidir quina serà exactament la relació amb Gibraltar”, ha afirmat.

Tot i això, ha puntualitzat que les coses "estan avançant", per la qual cosa es parla d'una "satisfacció a l'Europarlament". "Aquest és un tema en què, precisament, la UE empeny en la bona direcció", ha dit abans de destacar que el Regne Unit "està començant a adonar-se de quina situació s'ha col·locat el sol" arran del procés del Brexit .

PRESIDÈNCIA ESPANYOLA DEL CONSELL DE LA UE

Duch ha abordat també la futura Presidència espanyola del Consell de la UE de cara al segon semestre del 2023, i ha reivindicat la importància d'aconseguir una major "autonomia", alhora que ha advocat per "regular els fluxos migratoris", sempre tenint en compte explica que "durant els propers anys la UE necessitarà mà d´obra". "Cal passar de la migració il·legal a un sistema legal organitzat", ha afegit.

Per a ell, la Presidència espanyola "té un paper important a jugar, també perquè serà l'última completa abans de les eleccions europees del 2024 i haurà de tancar molts acords amb el Parlament Europeu per donar una empenta a temes que queden pendents al catàleg de propostes legislatives que es discuteixen a les comissions parlamentàries".

Sobre aquest assumpte s'ha pronunciat també l'ambaixador representant permanent d'Espanya davant de la UE, Marcos Alonso, que ha subratllat que la Presidència espanyola permetrà "exhibir un europeisme madur on el país donarà el millor de si mateix". "No escatimarà esforços per a la unitat europea i buscarà portar a bon port els reglaments, mentre aconsegueix una Europa competitiva i cohesionada, solidària, una Europa per a tots els europeus, que sigui referent en valors, fins i tot per als més vulnerables", ha sostingut. Alonso ha reivindicat així una UE "resilient que situï Amèrica Llatina al lloc que li correspon".