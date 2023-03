El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès i Garcia, i membres del govern participaran el dijous 8 de març a Barcelona en la manifestació amb motiu del Dia Internacional de les Dones, convocada per l'Assemblea 8M sota el lema "Les dones movem el món, ara l'aturarem!".

La marxa començarà a les 18:30 hores a la Plaça Universitat, seguirà per Gran Via de les Corts Catalanes, la plaça Tetuan, el Passeig de Sant Joan i acabarà al Passeig Lluís Companys, on es farà una lectura col·lectiva del manifest a càrrec d'activistes de col·lectius feministes.