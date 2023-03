Vodafone | ep

Després de la denúncia de FACUA-Consumidors en Acció , l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha multat amb 56.000 euros Vodafone per negar-se a lliurar l'enregistrament d'un contracte.

L'associació, l'octubre del 2021, va interposar una reclamació contra la teleco davant l'Agència en nom d'un dels seus socis, després de tenir coneixement que Vodafone s'havia negat a lliurar-li una còpia de l'enregistrament on figuraven les condicions del contracte. que l'usuari pretenia demostrar que li estaven aplicant una tarifa superior a la que va acceptar.

La reclamació assenyalava que la companyia no havia atès el dret d'accés a les dades personals del soci , en no voler aportar-li la prova que fonamentava la reclamació contra una sèrie de factures que sol·licitava que fossin modificades perquè els imports no eren correctes: no s'ajustaven als que havien estat acordats durant la contractació telefònica, de la qual era prova l'enregistrament.

Així, FACUA assenyala que, tal com estableix l'article 100 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries , correspon a l'empresa aportar la càrrega de la prova que la tarifa que li estaven aplicant era la correcta, utilitzant per això, per exemple, l'enregistrament de la contractació.

No obstant això, si no aportem aquesta prova, l'empresa s'ha de cenyir a allò pactat amb el consumidor. És a dir, allò que aquest digui que va ser el contractat, abstenint-se de cobrar quantitats diferents i havent de tornar qualsevol import addicional.

D'altra banda, l'article 66 de la normativa esmentada assenyala que al consumidor "no se li podrà reclamar cap pagament per part de l'empresari que va enviar el bé o va subministrar el servei no sol·licitat".

Investigació de l'Agència

En la resposta, Vodafone es va limitar a assenyalar que "no ha estat possible localitzar l'enregistrament de la trucada que correspon a les condicions associades al contracte", però que adjuntaven "còpia del contracte realitzat i l'oferta acceptada", tots dos documents per escrit.

Aquesta actitud de la companyia de telecomunicacions va ser la que va motivar FACUA a denunciar davant de l'AEPD.

En la seva resolució, l'AEPD assenyala que, després de sol·licitar a Vodafone informació sobre els enregistraments, l'empresa va confirmar que havia rebut una sol·licitud d'accés a la informació per part de l'afectat, reafirmant-se que "va atendre aquest dret" en comunicar-li que "no és possible recuperar l'enregistrament sol·licitat" però que s'"adjuntava el contracte derivat d'aquest enregistrament i l'oferta acceptada electrònicament". Va afegir, a més, que "no disposa de l'enregistrament en què es va formalitzar el contracte".

La investigació de l'Agència, però, va demostrar que la companyia sí que disposava d'aquest enregistrament, però que s'havia negat a facilitar-li-ho. Així consta en una resposta que va generar Vodafone després d'una nova petició d'accés en el marc de les indagacions, en què assenyala que "no se li pot facilitar l'enregistrament que sol·licita per un error de sistema que es produeix en intentar pujar l'arxiu de enregistrament i que, conseqüentment, impossibilita l'enviament".

70.000 euros de multa

En conseqüència, l'AEPD ha considerat que Vodafone ha incorregut en una vulneració "greu" del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en haver actuat de forma "negligent" per no haver estat "particularment escrupolosa a recuperar i facilitar l'arxiu d'àudio en qüestió, ja que suposa un element essencial per a la relació negocial que vincula les dues parts, i la seva pèrdua influeix en la bona marxa d'aquesta relació”.

Així, per haver incorregut en una vulneració qualificada com a "greu" de l'article 15 del RGPD, relatiu al dret d'accés, l'Agència ha disposat sancionar Vodafone amb 70.000 euros, per no haver complert de manera diligent amb el deure de custodiar i facilitar a l'afectat una còpia de l'enregistrament de la contractació telefònica.

Finalment, Vodafone ha acollit la reducció per pagament voluntari que preveu la llei i ha abonat 56.000 euros.