La defensa de l'actriu María León ha sol·licitat al Jutjat d'Instrucció número 18 de Sevilla el sobreseïment de la causa incoada en contra, per agredir presumptament una agent de la Policia Local sevillana en el marc d'un altercat esdevingut en plena matinada, extrem que ella nega assegurant haver estat "víctima d'un abús policial", perquè aquesta instància judicial ha arxivat la denúncia de l'actriu contra els agents intervinents en la seva identificació i arrest.

María León @ep

Com ha avançat Diario de Sevilla i han confirmat fonts judicials, fa escassos dies, l'advocada Carla Vall, que representa María León, ha formalitzat un escrit davant del jutjat instructor en demanda del sobreseïment de la causa, insistint en la premissa que la actriu hauria estat objecte d'un cas de possible abús policial.

Segons aquestes fonts, després que el 22 de febrer passat el jutjat acollís les compareixences de tres persones investigades al costat de María León a l'esmentat altercat nocturn, esdevingut la matinada de l'1 d'octubre del 2022, la jutgessa instructora va sol·licitar a les parts personades a la causa si amb relació a aquests tres investigats apostaven per promoure noves diligències o arxivar les actuacions contra ells, i després la defensa de l'actriu hauria demanat el sobreseïment de les actuacions però respecte a la seva patrocinada.

L'ATESTAT POLICIAL



Segons una recent interlocutòria del jutjat instructor, que ha sobresegut la denúncia de l'actriu contra els agents intervinents en la seva identificació i arrest, "de l'atestat (policial) resulta que els agents policials inicien la seva actuació en veure un ciclista circulant per la via pública portant una copa de vidre, aconseguint interceptar-ho i sol·licitant cotxe d'alcoholèmia després de llançar resultat positiu en alcohol en prova de despistatge".

Segons l'atestat, des d'un primer moment "la recurrent (María León), la resta d'investigats i altres persones no identificades, fins a sumar un grup de 10 o 12, vociferen els agents i els increpen", com recull la interlocutòria.

Segons aquest document, l'atestat policial relata que "quan el ciclista és portat al furgó policial per fer prova de contrast alcohòlic, la recurrent decideix acostar-se a la porta del darrere del furgó i grava l'interior amb el telèfon, sent cridada l'atenció per la policia Local".

"La investigada s'allunya per substituir-la un home acostant-se al furgó, home allunyat per un policia local". En aquest instant, segons l'atestat, "la investigada es dirigeix al policia dient-li 'ximple tu què ets, el xèrif?', per la qual cosa davant d'aquesta falta de respecte, l'agent li demana el DNI per identificar-la per a sanció per infracció administrativa ", assenyala la interlocutòria amb relació al contingut de l'atestat, reflectint que segons el mateix, María León hauria tornat a cridar "ximple" a l'agent i hauria al·legat no portar amb si el seu DNI, "raó per la qual se la reté per traslladar-la a Prefectura per tal de fer-se la identificació".

RETENCIÓ "AMPARADA" PER LA LLEI



"Per tant, la retenció i conducció a Prefectura està emparada per l'article 16.2 LO 4/2015 ja que la manca de respecte a un agent policial constitueix infracció de l'article 37.4 de la dita Llei Orgànica", assenyala el jutjat, precisant això sí que " la detenció posterior" de l'actriu deriva de "la imputada agressió lesiva de la recurrent" a una agent de la Policia Local, "per la qual la recurrent està investigada per un possible delicte d'atemptat més delicte lleu de lesions a aquesta agent".

Tot i això, la representació judicial de l'actriu anunciava recentment la decisió de recórrer davant l'Audiència de Sevilla el sobreseïment de la seva denúncia contra els agents, extrem decidit pel jutjat instructor de l'assumpte.