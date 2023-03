Basenji, fotografia de De fugzu - Flickr

El Basenji és una raça de gossos originària d' Àfrica central , en particular de la zona del Congo. És un gos de mida mitjana, elegant i àgil, amb una aparença única i una personalitat distingida. Però potser el més destacat d'aquesta raça és la seva curiosa incapacitat per bordar , cosa que el converteix en una opció popular per a aquells que busquen un gos tranquil a casa.

El Basenji és un gos que ha existit durant milers d'anys a la regió central d'Àfrica, i ha estat utilitzat com a caçador i guardià. Els caçadors locals han valorat especialment la seva capacitat per trobar i rastrejar preses a través del seu sentit excel·lent de l'olfacte i la seva agilitat. A més, es diu que el Basenji va ser venerat per algunes tribus africanes per la seva habilitat per detectar esperits malignes i allunyar-los.

La característica més coneguda del Basenji és la seva manca de lladrucs. Encara que això no significa que no emeti sons, sinó que utilitza una varietat de vocalitzacions diferents, incloent un so similar a un udol, un grunyit, un gemec i un xisclet , per comunicar-se amb el seu amo i amb altres gossos. Aquestes vocalitzacions sovint s'assemblen als sons que produeixen altres animals, com les guineus i els ocells.

Encara que no borren, els Basenjis són molt actius i juganers, i necessiten molt exercici diari. Són gossos extremadament intel·ligents i curiosos, i necessiten estimulació mental per mantenir-se feliços i saludables . Sovint són descrits com a gossos independents i tossuts, cosa que pot fer que l'entrenament sigui un desafiament, però també els fa molt lleials als seus amos.

El Basenji és un gos saludable en general i té una vida útil de 12 a 14 anys. No obstant això, com amb totes les races de gossos, hi ha certs problemes de salut als quals són propensos, incloent displàsia de maluc , problemes oculars i problemes renals. És important que els propietaris potencials investiguin amb cura les possibles condicions de salut abans de decidir-se per aquesta raça.

En resum, el Basenji és una raça de gossos única i fascinant que ha estat valorada per les seves habilitats de caça i la seva lleialtat durant milers d'anys. Encara que no borren, són molt comunicatius i necessiten molt exercici i estimulació mental. Si cerques un gos tranquil a casa, el Basenji podria ser una excel lent opció.