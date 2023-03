El nombre de lot afectat per a les dues marques és 30203 @facua

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha ampliat l'alerta alimentària per la presència de Listeria en cecina a rodanxes en oli d'oliva comercialitzada per les marques Pajariel i Lidl . L'alerta ha estat recollida per Facua - Consumidors en Acció.

El nombre de lot afectat per a les dues marques és 30203. El producte, comercialitzat en envàs de 100 grams, té com a data de caducitat l'11 de juliol del 2023. La cadena de distribució alemanya ja va informar d'aquesta alerta alimentària fa uns dies.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili cecina a rodanxes del lot afectat que s'abstinguin de consumir-la.

En cas d'haver-lo consumit i presentar simptomatologia compatible amb la listeriosi (vòmits, diarrea o febre), s'aconsella acudir a un centre de salut.