De izquierda a derecha, los adjuntos del Síndic de Greuges, Maria Jesús Larios y Jaume Saura, la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, y la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp / @EP

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, acompanyada pels dos adjunts, Jaume Saura i M. Jesús Larios, ha lliurat a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, l'informe anual de la institució corresponent a l'any 2022. L'informe recull en bona part l'activitat de la institució sota el mandat del síndic anterior, Rafael Ribó, a qui la nova síndica ha volgut agrair la feina feta al llarg de tots els anys que hi ha estat al capdavant.

Durant el 2022 s'han adreçat a la institució 18.068 persones i s'han iniciat 23.527 actuacions, entre queixes, consultes i actuacions d'ofici. "La xifra global és bastant similar a la dels anys anteriors. Pel que fa a les queixes, són menys que el 2020 i 2021, que van ser anys molt marcats per la pandemia. Per tant, hem tornat a la normalitat en aquest àmbit", explica Jaume Saura per CatalunyaPress. El document deixa entreveure que moltes persones s'adrecen a la institució del Síndic de Greuges no només per presentar una queixa contra el funcionament de les administracions, sinó que també busquen informació, assessorament i orientació sobre què han de fer davant d'un problema. L'anàlisi del perfil d'aquests usuaris ens indica que són, sobretot, persones amb un patró d'exclusió social. Aquest increment de la xifra de consultes ha fet necessari repensar i reforçar el Servei d'Atenció a les Persones.

L'àmbit on han destacat més les queixes és en el social, que inclou educació, infància, salut i serveis socials, i que ha representat el 45,4%.

Informe del Síndic de Greuges de 2022

En l'àmbit de serveis socials, un dels principals problemes als quals cal adreçar-se és la renda garantida de ciutadania per tal que arribi a més persones en situacions de pobresa. Sobre la infància, l'informe insisteix en que en els darrers anys s'ha agreujat la vulnerabilitat social i, en conseqüència, ha augmentat el malestar emocional i les oportunitats socials i educatives d'infants i adolescents. També destaca la necessitat d'apostar per l'acolliment familiar.

Sobre habitatge, les queixes han crescut un 34% respecte el 2021 i s'ha incrementat força els casos d'emergència residencial, accés a l'habitatge i demora en la tramitació de lloguers. Per tant, apunten com a fet imprescindible que les administracions treballin preventivament per evitar la pèrdua de l'habitatge i redueixin el termini per al pagament dels lloguers. Pel que fa al consum, l'informe posa de manifest mancances relacionades amb la pobresa. D'una banda, la tramitació del bo social segueix sent molt complexa, i per altra, la pobresa energètica segueix sent un problema.

En l'àmbit de la justícia, arran del Projecte de llei orgànica que posa en qüestió la figura del jutjat de pau, la institució vol subratllar-ne la rellevància com a articulador d'una justícia pròxima i restaurativa. Finalment, en l'àrea d'administració pública, l'informe destaca que la cita prèvia no pot ser un requisit imprescindible perquè les administracions atenguin les persones, tot i els evidents efectes positius que té des d'un punt de vista organitzatiu.

Pel que fa a les ofertes d'ocupació pública, també s'ha demanat a les administracions que fixin mesures de discriminació positiva per aconseguir que la reserva legal del 7% per a les persones amb discapacitat s'ampliï al personal temporal.

VALORACIÓ DELS CIUTADANS

En resum, les persones que han presentat una queixa al Síndic de Greuges han quedat satisfetes amb els serveis rebuts, segons una puntuació mitjana de 6,8, que és una mica més alta que l'any anterior. No obstant això, la institució té com a objectiu marcat el fet d'ampliar el qüestionari de satisfacció per incloure les persones que han fet una consulta, ja que representen la majoria de les actuacions de la institució.

L'objectiu de l'organisme resideix en que les queixes i les actuacions d'ofici, mes enllà del seu valor individual, tinguin repercussió en la col·lectivitat i serveixin per canviar normatives i protocols de les administracions.

Malgrat i ser un procediment relativament senzill i accessible (es pot fer de forma presencial, per correu electrònic, per telèfon, per videotrucada...), l'entitat ha notat que les persones migrants no en fan tant d'ús, i això és un dels punts que volen millorar de cara als propers anys, segurament perquè cal donar-se a conèixer més la institució.