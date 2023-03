Oficina DGT Barcelona

La falta de personal en algunes prefectures de Trànsit ha perjudicat els usuaris, una situació que ha empitjorat arran de la pandèmia. Aquesta manca de personal ha provocat que hi hagi exàmens que s'endarrereixen, tràmits administratius que no es fan a temps, i que afecten de manera molt negativa els ciutadans.

La patronal del sector de les autoescoles (CNAE) i altres organitzacions sindicals com UGT Serveis Públics, USO i CCOO, han reclamat a l'Executiu que mantingui i potenciï tant les infraestructures físiques com els recursos humans necessaris per oferir un servei òptim a la ciutadania.

Al departament d'atenció al públic, hi ha un 60% de llocs sense cobrir, per la qual cosa es forma un coll d'ampolla que col·lapsa el servei a l'hora de fer tràmits freqüents com la renovació de permisos, les matriculacions o els exàmens de conduir .

Aquesta manca de personal provoca que gairebé el 70% d'usuaris que necessitin obtenir cita prèvia no ho aconsegueixi, xifra que arriba fins al 90% quan es tracta del tràmit de bescanvi de llicència, segons dades de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO .

El sector exigeix la cobertura dels llocs necessaris per solucionar una situació instal·lada des de fa més de deu anys i que, a hores d'ara, amenaça de precipitar el tancament d'algunes prefectures provincials. Aquest possible tancament impactaria de ple a l'activitat de les autoescoles, abocant-les també al tancament. Aquest sector alimenta actualment 35.000 famílies que es nodreixen de les 8.200 autoescoles d?Espanya.