La secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a 26 anys i mig de presó per dues violacions i intentar-ne dues més, a més de dos delictes d'amenaces contra quatre víctimes als seus domicilis de l'Hospitalet de Llobregat i una altra a Barcelona .

La sentència també imposa ordres d'allunyament de les víctimes, a les quals haurà d'indemnitzar amb un total de 149.235 euros.

El primer cas va ser a l'Hospitalet de Llobregat el 5 de juliol del 2021, poc després de mitjanit: va entrar a un portal darrere d'una noia de 20 anys i quan ella pujava per les escales la va agafar del coll asfixiant-la i la va violar mentre la amenaçava "dient que tenia gent fora i que la mataria, que no li importava fer-ho que ja ho havia fet abans".

Després, li va agafar la bossa i va fer una foto del DNI i la targeta de crèdit i "la va amenaçar dient que, si parlava, sabia qui era i on vivia i que mataria la seva família i ella".

El 9 de juliol del mateix any, també pels volts de mitjanit ia l'Hospitalet de Llobregat, va entrar a un portal seguint una noia de 27 anys i, davant la porta de l'ascensor, la va agafar pel coll asfixiant-la i li va dir: " Col·laboraràs si no et mato ahorita mateix".

La noia li va dir que estava embarassada, davant el que la va deixar anar i, quan ella ja estava dins de l'ascensor, l'home li va ordenar que piqués el número del seu pis i se n'anés a casa.

El 28 d'agost del 2021, cap a les 1.05 hores, va entrar al portal d'una noia de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat seguint-la i mentre pujava per les escales la va agafar pel coll de manera que va quedar atrapada entre ell i les escales, tapant-li la boca i el nas perquè no cridés, i li va dir : "Calla't o et mato, faig el que he de fer i me'n vaig. Crida si vols, però jo et mato".

La dona va aconseguir fugir cap al carrer i va demanar auxili, i l'home va deixar el mòbil que li havia tret en un lloc proper.

"ET VAIG A VIOLAR"



L'11 de setembre del 2021, cap a les 1.35 hores, va seguir una noia de 18 anys fins a la porta de l'ascensor de casa seva a l'Hospitalet de Llobregat: ella va insistir que l'home pugés primer però es va negar, davant del que la noia va optar per pujar per les escales.

Llavors, la va empènyer tirant-la a terra, la va agafar del coll asfixiant-la i al replà es va tirar a sobre i li va dir: "Calla't, calla't, si calles et deixaré anar, et violaré i et deixaré anar" si calles" .

Quan la noia va intentar desfer-se'n, l'home li va donar cops de puny al cap ia la cara, i tractant que la deixés anar li va dir que tenia VIH.

Aleshores l'home es va aixecar i ella i ella va fugir corrents per les escales fins a casa seva.

L'endemà, el 12 de setembre del 2021, cap a les 23.45 hores, va entrar al portal d'una menor de 17 anys a Barcelona, la va seguir fins a l'inici de les escales, la va agafar del coll tapant-li el nas i la boca, i li va va dir: "Tranquil·litza't, no diguis res, no cridis, et juro que et mato aquí mateix, saps el que vull, no?".

Sota aquesta amenaça, la va violar i després li va ordenar que no truqués a la policia amenaçant de matar-la si ho feia.