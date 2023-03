Cabra de la legió @ep

La cabra de la Legió espanyola podrà continuar participant en les desfilades militars, com la del Dia de la Hispanitat el 12 d'octubre , i la mula i el bou dels pessebres vivents podran intervenir en la representació nadalenca, en quedar exclosos de l'aplicació de la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels animals que ha estat aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats.



Es tracta d'exemplars concrets que es regeixen per la pròpia normativa destinada als animals de producció, segons han precisat fonts del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.



En concret, estan exclosos de l'àmbit d'aplicació els animals de producció segons la seva definició per la Llei de 2007 per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, en tot el cicle vital, llevat del supòsit que perdent el seu fi productiu el propietari decidís inscriure'l com a animal de companyia al Registre previst en aquesta llei.



A més, la Llei de Benestar Animal aprovada busca, segons aquestes fonts ministerials, garantir el bon estat dels animals en tota situació, però en particular afecta els animals domèstics i les mascotes, mentre la cabra o el xai de la Legió i la mula o el bou del portal de Betlem són animals de producció càrnia o lletera.



D'altra banda, la cabra de la legió podria continuar participant a la desfilada del 12 d'octubre , ja que la nova llei exclou els animals utilitzats en activitats professionals, que inicialment sí que estaven inclosos, però arran d'una esmena del PSOE a la norma , recolzada per PP, VOX, PNB, CS i Coalició Canària, aquests, igual que els gossos de caça, les rehales, els gossos pastors i de guarda del bestiar, els que s'utilitzen en activitats específiques com les federacions esportives, les aus de falconeria, així com els utilitzats en activitats professionals, com gossos de rescat, animals de companyia en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades.



La llei defineix els animals utilitzats en activitats professionals aquells animals de companyia que es dediquen a una activitat o comesa concreta realitzada conjuntament amb el seu responsable en un entorn professional o laboral com els gossos de rescat, animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades.



Tot i això, la norma aprovada definitivament aquest dijous estableix a l'article 58, que queda prohibit l'ús d'animals en exposicions de pessebres, en cavalcades o en processons que mantinguin l'animal de manera "incompatible" amb el seu benestar, ateses les característiques pròpies de o bé si estan immobilitzats durant la durada de l'esdeveniment.



A més, la nova Llei apunta que la seva participació no podrà excedir la durada que s'estimi en cada cas i que aquells que s'utilitzin en romeries i esdeveniments firats hauran de presentar un estat higienicosanitari òptim i tenir garantits durant el transcurs de l'activitat nivells òptims de benestar atenent les necessitats pròpies de cada espècie i les condicions ambientals d'aquell moment.



Així mateix, s'haurà de vetllar perquè es trobin en bones condicions físiques, vigilar els seus indicadors de comportament i atendre els signes que puguin donar evidència que aquests necessiten descansar, sobretot en els mesos d'altes temperatures.



En el cas dels cavalls que participen en romeries, com per exemple, la de la Mare de Déu del Rocío (Huelva) aquests hauran de disposar de punts de parada on puguin descansar i abeurar i, a més en els dies en què s'identifiqui un excés de calor, quedarà prohibida la participació.



Totes aquestes circumstàncies que podrien afectar els equins que participen en romeries, fires i processons es regularan mitjançant un reglament específic que establirà els horaris, llocs i mitjans de descans dels animals de companyia segons l'activitat, l'espècie i les condicions ambientals , alhora que sestabliran els rangs de temperatura en funció dels quals aquests podran o no prendre part en aquestes activitats.



Tot i així, segons recull l'exposició de motius el principal objectiu d'aquesta Llei no és tant garantir el benestar dels animals, avaluant les condicions que se'ls ofereixen, sinó regular el reconeixement i la protecció de la dignitat dels animals per part de la societat.