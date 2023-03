José Bogas, CEO d'Endesa i vicepresident de la Fundació Endesa / Endesa

La Fundació Endesa ha inaugurat la il·luminació artística exterior de les façanes i la torre de l' Església de Santa Cristina a Madrid , en un acte en què l'arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro , i el rector de l'església, Fernando Bielza , han exercit d'amfitrions de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i d' Alberto Serrano , regidor de La Llatina (districte a què pertany el barri de Porta de l'Àngel) així com del president d'Endesa i de la Fundació Endesa, Juan Sánchez-Calero , i del conseller delegat dEndesa i vicepresident de la Fundació Endesa, José Bogas.

Aquest projecte d'il·luminació artística, dut a terme per la Fundació Endesa, converteix l'Església de Santa Cristina no només en un referent artístic de l'estil neomudèjar de finals del segle XIX, sinó també en un exemple quant a eficiència. s'ha realitzat aplicant tècniques que permeten un estalvi energètic més gran i respecte a l'entorn.

El temple es va edificar entre 1904 i 1906 per l'arquitecte Enrique María Repullés i Vargas , a qui la ciutat de Madrid deu també el disseny del Palau de la Borsa o del reixat de la Plaça de l'Armeria del Palau Reial.

Les primeres paraules de l'alcalde Martínez-Almeida van ser per felicitar la Fundació Endesa pel 25è aniversari. Un quart de segle en què la institució ha realitzat més de 700 il·luminacions a tot Espanya, 25 a la capital. Tot seguit, va agrair la tasca de totes les persones que han fet possible aquesta il·luminació de l'Església de Santa Cristina. Un temple, que, tal com va afirmar, “és un punt de trobada no sols espiritual, sinó també des del punt de vista assistencial i social. Gràcies a aquesta il·luminació la gent sabrà que en aquesta església hi ha un lloc de pregària, però també un lloc de servei, un lloc compromès des d'on poder ajudar i mirar un futur millor entre tots”.

Per la seva banda, l'arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro , ha ressaltat la importància d'aquesta església a la vida per a tot el barri de Porta de l'Àngel assenyalant que “Santa Cristina és un referent per a tots els veïns. Il·luminar qualsevol temple suposa anar més enllà del que és estètic. Ens remet que els éssers humans som germans, podem col·laborar i ajudar-nos els uns als altres. La llum dóna horitzó i dóna sentit a la vida”.

En la intervenció, el president d'Endesa i de la Fundació Endesa, Juan Sánchez-Calero , ha volgut destacar la tasca realitzada per la Fundació Endesa durant els seus 25 anys d'història, cuidant i contribuint a la conservació del patrimoni a través d'il·luminacions artístiques que , de manera responsable, intenten ressaltar l'immens valor i esplendor de les joies arquitectòniques que ens ha anat llegant la nostra història. “Per nosaltres és un orgull haver tingut l'ocasió de dur a terme la il·luminació artística de la torre i les façanes de l'Església de Santa Cristina, símbol arquitectònic de la ciutat de Madrid, contribuint a ressaltar la bellesa d'aquest temple i fer-lo més notable a el seu entorn. Aquesta és una mostra més del nostre compromís i vincle amb la ciutat de Madrid. Estem desitjant gaudir aquesta il·luminació i que així ho facin els ciutadans de Madrid”.

Per a José Bogas , conseller delegat d'Endesa i vicepresident de la Fundació Endesa, iniciatives com aquesta aconsegueixen “unir llum, cultura i compromís social”. A més, ha subratllat la importància de portar a aquesta església, una “il·luminació eficient, responsable i de gran bellesa artística” que, a més posseeix una enorme proximitat al seu entorn, un barri popular de la capital, cosa que fa que Endesa se senti “ molt agraïda i privilegiada de ser partícips de l'embelliment d'aquesta església, tan icònica per als veïns d'aquest barri de Madrid”.

En total s'han instal·lat 41 punts de llum i 9 línies de LED amb una potència de 3,47 kW , fet que suposarà, respecte a una instal·lació convencional, un estalvi de 3.986 kWh per any, i una reducció del 56% en el consum d'energia i en l'emissió a l'atmosfera de 797 kg/any de CO2.

La il·luminació de l´Església de Santa Cristina se suma a les altres més de 700 realitzades per la Fundació Endesa a Espanya durant els seus 25 anys de contribució social i cultural. D'aquestes il·luminacions, 30 són a la Comunitat de Madrid, 25 a Madrid capital. Destaquen el Museu Arqueològic Nacional, el Museu Thyssen-Bornemisza, el Museu Reina Sofia, el Museu Sorolla o la Biblioteca Nacional.