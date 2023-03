Home dormint - Pexels

Cobrar 2.000 euros al mes per dormir i compartir l'experiència en canals digitals. Aquesta és l'oferta que obre Emma – The Sleep Company, la marca capdavantera de productes de descans a nivell mundial. La vacant és oberta des d'aquest 18 de març i els requisits per accedir-hi són senzills: apreciar un bon descans i poder opinar creativament sobre els productes de descans d'Emma.

Per optar al “lloc de treball somiat”, el candidat ha de ser major de 18 anys i presentar un vídeo en format vertical en què demostri per què és la persona adequada per a aquest treball. Emma, per la seva banda, triarà la candidatura més creativa i més ben executada. L'anunci de treball ja està actiu en plataformes de contractació ia través del web d'Emma. Consisteix en un contracte de tres mesos a temps complet per a un creador de continguts especialitzat en el somni.

Quines seran les tasques?

Les tasques del lloc són, bàsicament, dormir i compartir lexperiència. Per a la primera, el candidat seleccionat testejarà els productes estrella d'Emma durant els 100 dies que dura el contracte . Conformi vagi provant els productes, la persona escollida com a “especialista del son” farà una avaluació completa dels punts més destacats posant a prova la qualitat i el confort dels seus productes.

La segona tasca, compartir l'experiència , consistirà en la creació de contingut de forma periòdica. L'especialista contractat explicarà de forma setmanal a les xarxes socials ia les d'Emma les impressions que li causen els productes de la companyia del descans.

A finals d'abril, Emma-The Sleep Company donarà a conèixer la persona escollida i començarà a treballar-hi durant un trimestre.

Una campanya reeixida

No és la primera vegada que Emma-The Sleep Company obre candidatures per a aquest lloc de treball. L'empresa de descans ja ha promogut aquesta iniciativa a països com Brasil, França i Itàlia obtenint més de 4.000 candidatures. Després de l'èxit aconseguit en aquests països, la campanya arriba a Espanya amb la intenció que sigui una mica entretingut i eficaç per al millor descans dels clients espanyols.

Per postular-se el candidat haurà de completar un formulari i enviar un breu vídeo de presentació, en què doni curs a la seva creativitat de forma original i divertida.

