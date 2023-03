Jeff Thomas - INSTAGRAM

L'agent del model Jeff Thomas ha suggerit que el difunt model masculí ha mort a causa d'una caiguda mentre es prenia una selfie i no a causa d'un suïcidi com s'ha afirmat anteriorment. "Simplement no puc creure que sigui cert que intencionalment ho va fer", va dir Luli Batista del Sovereign Talent Group a DailyMail.com.

El model va morir aquest dimecres, quan les autoritats trobessin el cos de l?home de 35 anys a terra d?un complex d?apartaments de gran alçada a Miami.

Si bé els testimonis van afirmar que Thomas havia saltat intencionalment, Batista no estava convençut que aquest fos el cas. "És possible que hagi caigut mentre es prenia una selfie" , va afirmar el seu agent, que va considerar que el suïcidi era particularment improbable atès que havia parlat amb ell menys de 24 hores abans de la seva mort.

L'agent va dir que tots dos havien tingut en una conversa de text amistosa, en què, segons els informes, ell havia estat fent broma sobre una pròxima audició. Fins i tot van programar una trucada per parlar sobre la "mudança a Miami" de Thomas i una nova empresa que estava començant, que, segons els informes, no podia esperar per explicar-li.

Jeff Thomas - INSTAGRAM

“Semblava emocionat i orgullós de si mateix”, va lamentar Batista. “Estava feliç, motivat i emocionat pel següent pas, simplement estimant la vida”.

La seva teoria contradeia una publicació de Facebook de l'11 de març compartida pel germà de Thomas, Skylar Ray Thomas, que va suggerir que el seu germà es va treure la vida després de lluitar amb “desafiaments d'addicció i salut mental”.