El veterà de la pantalla gran ha donat a conèixer la seva lluita contra el càncer de sang en etapa tres a les pàgines de les seves memòries més recents, "Alguna vegada et vaig dir això?". | @EP

L'actor Sam Neill ha donat a conèixer la seva lluita contra el càncer de sang en etapa tres a les pàgines de les seves memòries més recents. En una entrevista amb el diari The Guardian sobre el seu llibre "Alguna vegada et vaig dir això?" , el veterà de la pantalla gran i estrella de la icònica pel·lícula "Jurassic Park" , de 75 anys, va parlar de la seva carrera al cinema i la televisió, la naturalesa de la fama, la seva vida a la seva granja a Nova Zelanda i, per descomptat, la mortalitat.

L'actor va revelar el seu diagnòstic en el primer capítol del seu llibre, en què va escriure: “La cosa és que soc un lladre. Possiblement estigui morint . Potser hagi d'accelerar això”. Neill va començar a escriure les vinyetes de la seva vida com una manera de mantenir-se ocupat i com un bàlsam mentre se sotmetia a tractament l'any passat.

A l'entrevista, Neill va explicar: "Em vaig trobar sense res a fer, i estic acostumat a treballar. M'encanta treballar. M'encanta anar a treballar. M'encanta estar amb gent cada dia i gaudir de la companyia humana i l'amistat i totes aquestes coses. I de sobte em vaig veure privat d'això. I vaig pensar, 'què faré?'"

A mesura que continuava escrivint, Neill es va adonar que en realitat escrivia un llibre i que això li donava una raó per viure. "Me n'anava al llit pensant: 'Escriuré sobre això demà... això m'entretindrà'. I realment va ser un salvavides, perquè no podria haver passat per això sense res a fer, ja saps".

Va ser durant la promoció de la pel·lícula "Jurassic World Dominion" el març de l'any passat quan Neill va experimentar inflamació a les glàndules i va ser diagnosticat amb limfoma de cèl·lules T angioimmunoblàstic .

Tot i que va rebre quimioteràpia, quan aquesta va començar a fallar, l'actor es va sotmetre a un nou tractament de quimioteràpia que seguirà rebent mensualment per la resta de la seva vida, tot i que ara és lliure de càncer.