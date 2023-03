Les dades de la Seguretat Social corresponents al 2022 determinen que dels 473.720 permisos per naixement i cura del menor, 249.361, és a dir, un 52,6% corresponen al segon progenitor que és majoritàriament el pare. | @EP

Les dades de la Seguretat Social corresponents al 2022 determinen que dels 473.720 permisos per naixement i cura del menor , 249.361, és a dir, un 52,6% corresponen al segon progenitor que, segons la Seguretat Social, és majoritàriament el pare. Tot i això, les xifres d'aquest departament que dirigeix José Luis Escrivá , també assenyalen que de les excedències per cures de fills reclamades l'any passat, únicament un 29,8% corresponen als homes .

Des del 2021 els permisos de paternitat es van equiparar als de maternitat en 16 setmanes i es reconeix com un dret individual i no transferible. D'aquest període, sis setmanes s'han de gaudir immediatament després del part o la resolució judicial o administrativa en els casos d'adopció, guarda o acolliment. La resta del temps es pot disposar en períodes successius.

El 2022 aquests permisos van superar els 473.000, fet que suposa un 0,4% més que l'any anterior . A més, Seguretat Social destaca que els permisos a què es van acollir els segons progenitors, que majoritàriament són els pares, van assolir els 249.361, davant els 224.359 permisos comptabilitzats en el primer progenitor, que majoritàriament és la mare.

UN 10% DE FAMÍLIES AMB UN SOL PROGENITOR



En aquestes xifres cal tenir en compte que, segons l'INE, el 10% de les famílies espanyoles estan formades per un sol progenitor i que el 83% d'aquests progenitors és una dona .

Associacions de mares solteres han reclamat moltes vegades la possibilitat d'aplicar a aquest tipus de famílies un permís doble que permeti a l'únic progenitor cobrir el mateix període de cures del menor que el de les famílies amb dos progenitors. Tot i això, el 8 de març passat, el Suprem rebutjava aquesta possibilitat després d'una demanda presentada per una mare soltera contra la decisió de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de negar-li el doble permís.

El Ministeri Fiscal va al·legar que el fet que una dona treballadora que forma una família monoparental només tingui dret a gaudir d'un sol permís de quatre mesos no suposa una discriminació indirecta .

A més, ha assegurat no veure cobertura legal per avalar-los i ha determinat que la seva funció és "l'aplicació i la interpretació de la norma, però no la creació del dret".

Des de la Federació d'Associacions de Mares Soltera parlen d'una situació "injusta" i d'"un atac directe" al seu model de família que, en lloc d'estar "invisibilitzat" i "penalitzat" com, segons ell, està, hauria de ser "protegit".

ELLS SÓN MENYS EN EXCEDÈNCIES PER CURES



Igualtat els drets de les famílies monomarentals en aquesta matèria és un dels objectius de la Llei de Famílies que ha impulsat el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. En aquest text també es recullen nous permisos per cures de fills i familiars , una tasca en la qual les dones continuen sent majoria.

En concret, i segons Seguretat Social, de les 47.445 excedències que es van sol·licitar a aquest efecte el 2022, 33.290 corresponen a dones (el 70,2%), mentre que les 14.175 restants corresponen a homes (un 29,8%).